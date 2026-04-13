Un’altra prova corale, di gruppo, con tanta voglia di vincere. La Redel Reggio Calabria espugna la Tendostruttura di Monopoli, contro un avversario letteralmente indomabile. Ci pensa Marco Laganà che nel finale piazza dodici punti consecutivi che sanciscono la vittoria dei reggini, la seconda in quattro giorni. “Batman” ne fa 31 complessivi, ma è tutto il roster a fornire una prova solida e concreta, a supporto delle sue giocate. Sul tabellino doppie cifre anche per gli ottimi Maresca, Marangon e Fiusco, senza dimenticare gli apporti in cabina di regia di Clark e Fernandez, ed i pochi (ma buoni) minuti giocati da Marini e Agbortabi.

Proprio Laganà guida l’attacco reggino nel primo periodo e Viola che ribalta il buon avvio di Monopoli (9-2) con un controparziale di 11-2 che porta in vantaggio la squadra di Cadeo. Bel giro in palleggio di Fernandez, dopo una palla rubata, e assist per Laganà in un match che vive di folate, con tante azioni rapide da una parte e dall’altra, con altissimo ritmo. Maresca arresto e tiro più una stoppata in difesa: la Viola c’è e termina i primi 10’ avanti sul 23-19.

Spatti nel secondo periodo conduce Monopoli al pareggio, serve allora un’altra tripla di Laganà, gravato però da due falli. Non si segna nei minuti successivi, poi Clark ruba palla (saranno cinque a fine gara per lui) e Marangon piazza poco dopo una bella schiacciata. Neroarancio che aumentano il vantaggio fino al +10, merito anche di una buona difesa, ma Monopoli ricuce le distanze e si porta all’intervallo lungo sul 34-39.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Ponticiello aumenta la pressione sul portatore di palla, mentre dall’altra parte capitan Calisi sfoggia il suo repertorio offensivo fino al 45-48. Entra Marini, esordio nel match viste le non perfette condizioni, assente invece ancora Laquintana. Con Monopoli che spinge sull’acceleratore, la tripla di tabella di Clark è preziosissima. Sul finale di frazione, Fernandez e Fiusco realizzano canestri importanti ed alla mezz’ora di gioco il tabellone dice +7 Redel (51-58).

Ultimo quarto palpitante, con il break di Siriakov (5-0) che riporta a un possesso di distanza i pugliesi, mentre la Viola commette tre falli nel giro di neanche due minuti, costringendo Cadeo al time-out. La risposta ospite arriva dalle mani di Marangon, con quattro punti di fila (altra bella prova dell’ex Svincolati), mentre Dincic si mette in evidenza e tiene i suoi a stretto contatto con gli avversari nel punteggio. Ecco allora lo show di Marco Laganà, aiutato dai compagni e con 12 punti di fila, con due triple ed un coefficiente di difficoltà elevato, contribuisce all’allungo decisivo, per la vittoria dei suoi. Alla sirena il finale è 68-76.

Dagli altri campi arriva la vittoria di Matera nel big-match contro Ragusa (96-63) e Viola che quindi si isola al secondo posto, con i lucani che devono osservare il turno di riposo per poi chiudere a Messina la regular-season. Si torna in campo domenica prossima per il testa-coda contro Adria Bari, poi l’ultima di campionato il 26 aprile a Catanzaro.

MONOPOLI-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 68-76

(19-23/34-39/51-58)

Monopoli: Indiveri, El Agbani, Dincic 14, Spatti 12, Carone, Mastrototaro, Calisi 16, Zupan 9, Casato, Milosevic 8, Sirakov 9. Coach. Ponticiello.

Redel RC: Fiusco 10, Agbortabi, Marangon 10, Marinelli, Laganà 31, Fernandez 5, Zampa, Marini, Maresca 11, Clark 9. Coach: Cadeo.

Arbitri: Anselmi di Ruvo di Puglia e Carella di Brindisi.