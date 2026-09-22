Quattro giornate, quattro vittorie e zero gol subiti: la squadra calabrese ha la miglior difesa dell’intera Serie D. Un dato che nessun’altra formazione dei nove gironi è riuscita a eguagliare

La Reggina è la squadra con la miglior difesa dell’intera Serie D. Non soltanto del girone I, ma di tutta la categoria. Dopo quattro giornate di campionato, gli amaranto sono infatti l’unica formazione ad aver mantenuto la porta inviolata in tutte le partite disputate. Un primato costruito su un dato inequivocabile: zero gol subiti in quattro gare. Dietro la Reggina, nel confronto tra i nove gironi della Serie D, le migliori difese si fermano a una rete incassata. È il caso di Lascaris, Nibbiano & Valtidone, Pistoiese, Follonica Gavorrano, Afragolese e Certosa.

Ancora più significativo il confronto con le squadre che hanno subito due reti: nel girone C ci sono Luparense e Schio, nel girone F L’Aquila e Recanatese, mentre nel girone I Sambiase e Digiesse PraiaTortora hanno incassato due gol.

La Reggina, invece, è ancora a quota zero. E lo ha fatto completando regolarmente le prime quattro giornate, senza beneficiare di partite in meno. Un particolare che rende il dato ancora più significativo nel confronto nazionale. Gli amaranto hanno inoltre accompagnato la solidità difensiva a un rendimento offensivo altrettanto importante: quattro vittorie su quattro, 12 punti, 13 gol realizzati e nessuna rete incassata. Una differenza reti di +13 che certifica l'avvio di stagione della formazione guidata in panchina da Marco Marchionni.

Nel confronto va inserito anche il Pavia, che nel girone D ha mantenuto la porta inviolata nelle tre partite disputate. La formazione lombarda, però, ha una gara da recuperare: il suo dato, pur essendo di zero gol subiti, non è direttamente comparabile con quello della Reggina sulle quattro giornate. Il primato nazionale, dunque, è amaranto: dopo quattro giornate nessuna delle squadre che hanno disputato tutte le partite ha incassato meno gol della Reggina. La porta difesa dagli amaranto è ancora inviolata e rappresenta, numeri alla mano, il principale dato statistico dell'avvio del campionato di Serie D.