La strigliata societaria dopo il ko interno di sabato scorso un primo effetto sul campo lo ha prodotto. La Reggina espugna il campo di Barcellona Pozzo di Gotto, casa dell’Igea Virtus, torna a -4 dal vertice e quando mancano ancora sette giornate al termine e 21 punti in palio, ridà senso al suo campionato. La squadra di Torrisi mostra subito grande aggressività, lottando su ogni pallone senza concedere nulla agli avversari. Il primo vero squillo arriva a metà della prima frazione di gara con una doppia palla gol per gli amaranto, al tiro con Edera sulla cui respinta Di Grazia prova un colpo di tacco da pochi metri che non sorprende la difesa giallorossa. Alla mezz’ora buona iniziativa ancora di Di Grazia che dal fondo mette in mezzo un pallone su cui però non riesce ad arrivare Edera solo al centro dell’area di rigore.

Nel secondo tempo il copione non cambia e la Reggina la sblocca con Simone Edera direttamente da calcio di punizione, con un sinistro che va ad insaccarsi sotto l’incrocio dei pali della porta difesa da Testagrossa. Gli ospiti insistono e provano a sfruttare il momento di difficoltà dei padroni di casa rendendosi pericolosi con Mungo, la cui conclusione dalla distanza termina di poco alta sulla traversa. Qualche minuto dopo ci pensa Lagonigro a salvare il risultato per la formazione dello Stretto, allungandosi su un colpo di testa per evitare guai. La risposta della Reggina è da applausi e viene premiata con il raddoppio: lancio lungo di Giuliodori per Di Grazia che di tacco serve l'accorrente Distratto, il quale mette in mezzo una palla con il contagiri che Mungo deve solo appoggiare in rete. La formazione di Torrisi ritrova così il sorriso lanciando un messaggio alla capolista Athletic Palermo, prossimo avversario degli amaranto.

NUOVA IGEA VIRTUS-REGGINA 0-2

Marcatori: 6’st Edera (R), 21’st Mungo (R)

NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Testagrossa; Cham, Maltese, Maggio; Provazza, De Souza, Calafiore, Cicirello, Longo; Mirashi, Samake. All. Marra

A disposizione: Bongiovanni, Squillace, Maddaloni, Mascari, Vacca, Cardinale, Balsano, Ferrara, Papserio.



REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto: Laaribi, Fofana; Edera, Mungo, Di Grazia; Ferraro. All. Torrisi



A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Ragusa, Palumbo, Porcino, Pellicanò, Sartore, Macrì.



Arbitro: Matteo Cavacini (Legnano). Assistenti: Andrea Giulio Adragna (Milano), Luigi Fabrizio D'Orto (Busto Arsizio)