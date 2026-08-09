Grazie alla sinergia tra ex calciatori e la scuola calcio Real Villa, nasce il progetto che riporta il calcio dilettantistico agonistico in città, coinvolgendo oltre 200 ragazzi e restituendo lo storico Stadio Santoro alla comunità

Il calcio dilettantistico torna finalmente a battere il suo colpo nel cuore di Villa San Giovanni. La nuova realtà, denominata Villese RV nasce da un'idea condivisa tra giovani ex calciatori Villesi e i soci dell'ASD Real Villa Scuola Calcio.

L'obiettivo è chiaro: riportare in città il calcio agonistico, offrendo uno sbocco ai giovani che, una volta terminato il percorso della scuola calcio, spesso sono costretti a smettere o a cercare fortuna in altri comuni.

Una struttura solida per i giovani

Il progetto si divide in due anime complementari: la Villese RV si occuperà del calcio agonistico, partecipando al campionato di Prima Categoria e schierando le formazioni Juniores e Allievi. Parallelamente, il Real Villa continuerà la sua consolidata attività formativa dedicata alla crescita e formazione dei bambini under 15. Complessivamente, il movimento coinvolge oltre 200 atleti tra piccoli e grandi, rappresentando un fondamentale punto di riferimento sociale e di aggregazione per il territorio.

Il ritorno allo Stadio Santoro

Un elemento cruciale per questa rinascita è stata la riconquista dell'agibilità dello Stadio Santoro. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al supporto dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Caminiti e, in particolare, all'intervento dell'assessore Cotroneo, che ha favorito l'incontro tra le due realtà sportive.

Dopo anni in cui il pubblico non poteva accedere alla struttura, la Federazione ha dato il via libera per disputare le partite di Prima Categoria davanti ai tifosi. Attualmente la capienza massima è di 200 spettatori ma l'auspicio è che nuovi lavori programmati dall'amministrazione possano presto ampliare la disponibilità della tribuna per accogliere almeno 500 persone.

Un progetto di comunità

La Villese RV non è solo una squadra di calcio, ma un "progetto condiviso" che punta a creare indotto e aggregazione in una città che per anni ha sofferto la mancanza di strutture e realtà sportive di riferimento. Con l'inaugurazione del nuovo palazzetto e l'agibilità del campo sportivo, Villa San Giovanni si candida a diventare un centro sportivo d'eccellenza per i giovani atleti della zona.