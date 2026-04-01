Il nuovo incarico arriva dopo il percorso federale in Scienze Motorie e le esperienze maturate tra settore giovanile, Serie C e attività FIP Calabria

Redel Reggio Calabria ha comunicato in una nota stampa che il nuovo preparatore atletico della prima squadra è il prof. Ignazio Vitetta.

Ignazio, laureato magistrale in Scienze Motorie, ha acquisito le competenze di preparatore fisico nel corso base FIP conseguito a Torino.

È stato ammesso al corso di preparatore fisico nazionale FIP che partirà ad aprile e, tra le sue esperienze, figura l’incarico di preparatore fisico presso SEA Basket di Settimo Torinese, con cui ha raggiunto lusinghieri risultati nelle categorie Under 17 e Under 15.

Ignazio è preparatore fisico FIP Calabria, ha ricoperto incarichi ai raduni provinciali FIP Calabria cat. Under 14 e Under 15 e vanta esperienza come preparatore atletico FIP Calabria a «Ogni regione conta».

Il prof. Vitetta è stato preparatore atletico anche presso società di basket militanti in Serie C.

«Ignazio è già al lavoro ed entra a far parte dello staff neroarancio per la stagione sportiva in corso con grande entusiasmo, siamo certi che il suo apporto sarà molto utile per la preparazione atletica della prima squadra». Queste le parole del General Manager Fortunato Vita.

Le sue dichiarazioni: «È per me un grande onore entrare a far parte della famiglia della Viola. Ringrazio tutta la società per la fiducia e i miei colleghi dello staff per avermi coinvolto in questo progetto. Darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Affronto questa nuova avventura, forte della mia preparazione e con gli occhi del bambino che segue questi colori fin dall’età di sette anni. Forza Viola, Forza Redel, Forza Reggio».