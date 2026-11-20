Sarà Reggio Calabria a fare da cornice alle prossime Next Gen Atp Finals. L’evento, dedicato ai migliori otto giovani tennisti del circuito internazionale, si disputerà al PalaCalafiore dal 9 al 13 dicembre. La presentazione ufficiale si è tenuta a Torino, segnando il passaggio di testimone di una manifestazione che per cinque anni ha trovato casa a Milano, diventando un trampolino di lancio decisivo per il movimento tennistico azzurro. In campo, a difendere i colori italiani, ci saranno due azzurri tra cui il siciliano Federico Cinà, entrato di diritto tra i migliori otto al mondo della categoria. «Non vedo l’ora di scendere in campo», ha commentato il giovane tennista, pronto a giocarsi le sue carte davanti al pubblico di casa.

Per la Federazione Italiana Tennis e Padel, la scelta della città calabrese risponde a una precisa strategia di diffusione territoriale dello sport. «Siamo felici di poter organizzare le Finals a Reggio – ha spiegato il presidente Angelo Binaghi – Grazie all’ATP abbiamo valorizzato questo torneo a Milano per cinque anni, in un periodo in cui non eravamo ancora protagonisti ma che ci ha permesso di far emergere grandi talenti italiani: da lì sono passati, oltre a Sinner, anche Musetti e Arnaldi. Dobbiamo ricordare a tutti che il nostro obiettivo devono essere i giovani. Rappresentano un patrimonio sportivo del nostro Paese e crediamo che debba non avere più confini. Sarà un grande spettacolo, con due italiani in gara».

Sul fronte istituzionale, l’appuntamento viene letto come un banco di prova fondamentale per l’intero Mezzogiorno, sia sotto il profilo organizzativo sia per le ricadute economiche e d'immagine. «È una grande opportunità per il Sud e per la mia Reggio – ha dichiarato il sindaco Francesco Cannizzaro - Non vediamo l’ora di cogliere questa vetrina internazionale, siamo prontissimi. Non si tratta solo di un’occasione sportiva: la macchina organizzativa sta lavorando alacremente perché è un’occasione che non possiamo perdere».

Sulla stessa linea il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che punta sull’indotto turistico legato ai grandi eventi: «Ci piace l’idea che la Calabria sia la regione del futuro del tennis, ospiteremo campioni straordinari. Faremo vedere una regione che sta crescendo, come dimostrano i dati dei primi sei mesi del 2026 con uno sviluppo turistico importante. Eventi come questi accrescono il marketing territoriale». A chiudere il quadro delle istituzioni il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi, che ha ribadito la bontà dell'investimento sul territorio: «Aver puntato sulla Calabria e su una terra a propensione turistica è una scelta vincente. Conferma la volontà di andare in questa direzione».