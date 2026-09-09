Sarà Reggio Calabria la location del grande ritorno in Italia delle *Next Gen Atp Finals 2026, il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori 8 tennisti Under 20 del massimo circuito internazionale, in programma dal 9 al 13 dicembre. prossimo al PalaCalafiore. Oggi pomeriggio l'annuncio a New York in occasione della conferenza stampa trasmessa su Tennischannel. Con Angelo Binaghi, presidente della Fitp, e Andre Silva, Chief Tour Officer dell'Atp, a New York, anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e in collegamento live da Palazzo Alvaro, anche il Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Collegato da Roma anche Andrea Abodi, Ministro per lo Sport ei Giovani.

Già la conferenza stampa è stata occasione per vedere sullo schermo bellissime immagini di Reggio che si prepara ad accogliere le promesse del tennis mondiale nel palasport più grande del Mezzogiorno, di fronte allo storico circolo del tennis Rocco Polimeni, tra i più antichi della Calabria con i suoi quasi 100 anni di storia.

«Siamo onorati di ospitare questa prestigiosa manifestazione a Reggio Calabria, nell'estremo sud e nel cuore del Mediterraneo. Una città - ha dichiarato il sindaco Francesco Cannizzaro collegato da palazzo Alvaro a Reggio Calabria - dove si può sciare guardando il mare, la terra dei Bronzi di Riace con uno dei musei più importanti d'Europa che li custodisce e con uno straordinario patrimonio culturale. Con l'Amministrazione comunale che guido solo da pochi mesi si è già lavorato affinché si possano apportare quelle migliorie necessarie al nostro PalaCalafiore. La nostra città ama lo sport in generale, non solo per il calcio, ed è già in fermento per questo grande evento sportivo. Voglio ringraziare e salutare tutti presenti che hanno contribuito a che la nostra città ha avuto questa straordinaria opportunità e che hanno creduto fin dall'inizio in noi. Non è soltanto un momento sportivo ma sarà un'occasione per raccontare al mondo le potenzialità di Reggio Calabria e per mostrare le sue bellezze ad atleti e visitatori. Non vediamo l'ora di accogliervi», ha dichiarato ancora il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro.

«Il tennis mondiale si giocherà a Reggio Calabria e la Regione è orgogliosa di ospitare questa manifestazione di carattere mondiale.

«Crediamo che eventi sportivi di tale prestigio siano occasione di grande promozione territoriale e turistica. La Calabria - ha sottolineato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto - negli ultimi anni sta crescendo molto. Secondo la Banca d'Italia la Calabria è la regione che è cresciuta di più nel 2025 tra le regioni d'Italia. È una regione che è diventata anche molto accessibile, abbiamo tre aeroporti, quello di Reggio è tra gli aeroporti che cresce di più in Europa. Abbiamo anche un incremento di turisti significativo. Ospitare i futuri campioni del tennis mondiale significherà far vedere a quanti verranno le straordinarie risorse di questa regione spesso poco conosciuta e invece una regione che ha uno dei mari più belli del mondo, montagne straordinarie, cultura, i bronzi di Riace e tutti i tesori della Magna Grecia.