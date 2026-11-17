Sorriso, un “bernoccolo” sulla fronte e tanta voglia di scherzare e vincere. Lubo Misolic, centro della Dierre Basketball Reggio Calabria, commenta la vittoria contro Marsala con il suo solito spirito, nonostante la "botta" rimediata in campo.

«Non lo so, non lo so chi è stato! Ho preso una bella botta qua, però mi sono ripreso. Tutto a posto adesso, si riparte verso nuove sfide. Contro Marsala è stata una gara un pò a tratti. Dobbiamo ancora migliorare in difesa. Secondo me nel terzo quarto abbiamo giocato meglio rispetto agli altri, lì è cambiata la nostra serata. Adesso abbiamo un weekend di riposo, poi ci aspetta una bella sfida, in trasferta a Ribera. Ci dobbiamo preparare, abbiamo il tempo per recuperare le energie e piano piano arriviamo pronti. Siamo abbastanza carichi», conclude Lubo Misolic.