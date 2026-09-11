Domenica 13 settembre il match alle 15:00: definito l’itinerario per raggiungere l’area di parcheggio dedicata ai sostenitori amaranto
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Così come comunicato dalle Autorità di P.S. locali, i tifosi amaranto che si recheranno a Modica per assistere alla gara tra Modica e Reggina, in programma domenica 13 settembre con calcio d'inizio alle ore 15:00, per raggiungere l'area di parcheggio a loro dedicata all'interno dell'impianto sportivo siciliano dovranno percorrere il seguente itinerario.
-Dall'autostrada A-18, tratta Siracusa-Modica, procedendo da Siracusa verso Sud, uscire allo svincolo di Modica.
-Superare l'ingresso per Modica (S.Cuore), proseguire per circa 600 mt in direzione Ragusa e imboccare la prima uscita, costeggiando il perimetro di un negozio di arredamento situato in loco.