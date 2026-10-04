Dopo il successo esterno all'esordio contro Treviglio, la formazione neroarancio si prepara alla prima sfida casalinga della stagione. Oggi alle ore 18.00 il PalaCalafiore riabbraccia la Viola e Myenergy Reggio Calabria è pronta a riabbracciare il proprio pubblico.

I neroarancio torneranno sul parquet del PalaCalafiore per affrontare i Fiorenzuola Bees, nella prima gara interna del campionato di Serie B Nazionale 2026/2027.

Un appuntamento particolarmente atteso, che segna il ritorno della Viola davanti ai propri tifosi.

La squadra guidata da coach Michele Carrea arriva all'esordio casalingo forte della preziosa vittoria conquistata sul campo di Treviglio, un successo che ha rappresentato un incoraggiante avvio di campionato e premiato il lavoro svolto dal gruppo durante la preparazione.

Archiviata la soddisfazione per i primi due punti stagionali congtro Treviglio, l'attenzione è ora interamente rivolta alla sfida contro Fiorenzuola. L'obiettivo darà continuità al percorso intrapreso, consolidando i meccanismi di gioco e proseguendo nella costruzione dell'identità tecnica e caratteriale della squadra.

Di fronte ci sarà una formazione da affrontare con attenzione e determinazione, in un campionato che richiede intensità, concentrazione e continuità nell'arco dei quaranta minuti.

Ma quella di domani sarà soprattutto una giornata dal forte significato emotivo. Il PalaCalafiore tornerà ad essere il cuore pulsante della passione neroarancio, pronto ad accompagnare la squadra in questa nuova avventura.

La Viola ritrova, per la prima volta dopo i 6000 della finale playoff, la sua casa, la sua gente e quell'energia che da sempre rappresenta un valore aggiunto per i colori neroarancio.

La formazione emiliana, affidata anche in questa stagione a coach Marco Del Re, si presenta ai nastri di partenza con un organico che combina conferme importanti e nuovi innesti, puntando sulla qualità degli esterni, sulla versatilità e sulla fisicità del reparto lunghi.

Tra i principali riferimenti offensivi spicca Paolo Marinelli, trequartista classe 1995, capace di produrre punti e creare soluzioni per i compagni . Al suo fianco Giacomo Cecchinato , play-guardia classe 2001, rappresenta un'altra importante opzione realizzativa, particolarmente pericolosa nel tiro dalla lunga distanza e nelle situazioni di uno contro uno.

A garantire equilibrio e duttilità nel reparto esterni è Andrea Ambrosetti, confermato dopo una stagione da 8,6 punti di media. Sotto canestro, attenzione a Lorenzo De Zardo, ala-centro di 200 centimetri, miglior realizzatore della squadra nella passata stagione con 10,8 punti di media, ea Ilija Biorac , centro di 202 centimetri, riferimento per fisicità e presenza nel dipinto.

Completano un organico interessante l'ex Amedeo Tiberti, Federico Lui ei giovani Massimo Frosini, Olivers Krilkovs e Giorgio Franceschi.

Fiorenzuola è ridotta dalla sconfitta casalinga per 91-94 contro Aurora Desio , al termine di una gara combattuta e decisa negli ultimi possessi. Una prestazione che ha comunque evidenziato il potenziale offensivo dei Bees, trascinati dai 26 punti di Marinelli e dai 24 di Cecchinato, autore di cinque triple. In doppia cifra anche Ambrosetti, con 14 punti, e Biorac, con 12. ￼

Per Myenergy Reggio Calabria sarà dunque fondamentale limitare la produzione offensiva degli esterni avversari, controllare i rimbalzi e mantenere l'intensità difensiva che ha caratterizzato la vittoria di Treviglio.

La sfida del PalaCalafiore rappresenterà un nuovo banco di prova per il gruppo di coach Carrea, chiamate a confermare i progressi mostrati all'esordio ea proseguire il proprio percorso di crescita.

Appuntamento domenica 4 ottobre, alle ore 18.00 al PalaCalafiore . La nuova stagione della Viola davanti al proprio pubblico comincia da qui, con l'entusiasmo di una città pronta a sostenere ancora una volta i suoi colori.

Arbitrano l'incontro i sigg Andrea Bernardi di Cantù Niccolò Invernizzi di Dorno e Simone Giuliani di Vigevano