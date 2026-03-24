È partito nei giorni scorsi il Laboratorio Educativo e Sportivo "Che partite, in Parrocchia!". La prima partita, giocata venerdì 20 marzo, del Torneo Oratorio Junior Cup Locride, promosso per i ragazzi preadolescenti (12/14 anni), ha dato il via ad un'esperienza che fino a giugno coinvolgerà alcune parrocchie e oratori della vicaria sud della Diocesi di Locri - Gerace.

Grazie all'intuizione e alla disponibilità di don Gianluca Longo parroco di San Luca, del Garante Metropolitano dell'Infanzia e dell'Adolescenza Emanuele Mattia e della Direttrice della Caritas Diocesana Carmen Bagalà, condivisa da Monsignor Francesco Oliva, ha preso il via un percorso di partecipazione che proverà a coinvolgere tutto il territorio della Diocesi di Locri-Gerace, garantendo ai ragazzi esperienze educative e di comunità. L'idea è quella di dare vita, in parrocchia, ad un “polo educativo” attraverso lo sport, un polo che garantisca un insieme equilibrato di proposte sportive e culturali e che non esaurisca la propria funzione nella semplice organizzazione delle attività, ma che abbia la forza di andare oltre, per contribuire a rispondere alle domande profonde che pongono le nuove generazioni circa il senso della vita, il suo orientamento e la sua meta. «È bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, e se non c’è un gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa». Le esortazioni di Papa Francesco sono il miglior incoraggiamento per rilanciare questo progetto, sostenuto e promosso in Diocesi dal Csi Reggio Calabria. Lo sport ed il gioco ispirati ai valori Cristiani ci consentono di mantenere un rapporto duraturo con i nostri giovani contribuendo a formare gli educatori e i ragazzi.

Il Centro Sportivo Italiano da anni collabora con le parrocchie e gli oratori nella promozione e organizzazione di attività educative, sportive e formative. Lo sport in parrocchia è e rimane una efficace opportunità di aggregazione e di coinvolgimento dei ragazzi, favorendo la crescita dello spirito comunitario anche tra coloro che non avvertono immediatamente l’appartenenza ecclesiale. L’attività sportiva ben condotta in parrocchia e in oratorio, consente l’attivarsi di relazioni educative significative, continuative e durature. Con questo spirito è partita questa prima edizione del Torneo di Calcio a 5 che coinvolgerà i territori di San Luca, Platì, Ardore, Bosco di Bovalino, Bianco e Careri. La sfida della Diocesi, delle parrocchie, della Vicaria Sud e del Csi di Reggio Calabria è quella di rafforzare la “rete di comunità”, in cui lo sport, è chiamato a giocare un importante ruolo, arricchendo il proprio tradizionale profilo di “sport competitivo”, con nuove dimensioni educative, sociali e relazionali, per diventare anche “Sport di Partecipazione e Cittadinanza". La parte sportiva del progetto sarà arricchita anche dal percorso formativo con degli appuntamenti per gli educatori e animatori dei gruppi sportivi. Il 12 Aprile, in occasione della Giornata Internazionale dello sport lo Sviluppo e la Pace, inoltre, il campetto della Polisportiva Don Bosco di San Luca, sarà lo spazio dove provare, con i ragazzi, a dare ancora una vota testimonianza di Pace e Giustizia.