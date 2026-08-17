Gli abbonati della stagione 25/26 potranno scegliere di esercitare la prelazione oppure scegliere un posto differente, cambiando settore
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La Pallacanestro Viola Reggio Calabria apre ufficialmente la Campagna Abbonamenti per la stagione 2026/27, quella che segnerà il ritorno neroarancio sul palcoscenico della Serie B Nazionale “Old Wild West”. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B Nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Per affrontarla servirà il contributo di tutti.
Il PalaCalafiore dovrà essere la nostra casa, un luogo da vivere, riempire e difendere insieme, il luogo in cui il sostegno del pubblico diventi il sesto uomo in campo.
“TO BE ONE” non è soltanto il titolo della nuova campagna abbonamenti della Viola. È una dichiarazione d’identità. È il modo in cui vogliamo affrontare una nuova stagione, una nuova sfida e soprattutto un nuovo capitolo della nostra storia.
Con #ToB1 la Pallacanestro Viola chiama a raccolta la città e tutta la propria comunità di tifosi perché quando la Viola gioca, Reggio è parte della stessa squadra.
L’abbonamento stagionale non è soltanto il tuo posto al PalaCalafiore. È una scelta di appartenenza, di condivisione di valori e di identità.
LA CAMPAGNA ABBONAMENTI della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva 2026/27 del Campionato di Basket di serie B Nazionale girone prevede:
✅1^ FASE (dal 17/8 al 19/8)
PRELAZIONE ABBONATI stagione 2025/26
➡️Si può esercitare diritto di prelazione confermando la scelta al momento dell’acquisto tramite bonifico e specificando in causale il settore, la fila e il
numero del posto e contattando contestualmente il recapito dedicato al ticketing per la ricevuta.
Gli abbonati della stagione 25/26 potranno scegliere di esercitare la prelazione oppure scegliere un posto differente, cambiando settore.
✅2^ FASE dall’ 20/08 al 21/09
Vendita libera.
(tranne i posti in prelazione che risulteranno non disponibili)
Queste le fasce di prezzo delle TESSERE:
✳️ Sottoscrizione delle tessere per le persone in condizione di disabilità:
– in situazioni di gravità
( Legge 104 art 3 comma 3)
La tessera è gratuita, eventuale accompagnatore ingresso ridotto.
Per le persone con invalidità comprese tra il 74% e il 99% sarà possibile acquistare tessere a prezzo agevolato nei settori predisposti previa presentazione della documentazione inerente.
↕️Info e modalità dedicata al recapito 3760990617
SOCIO SOSTENITORE GOLD euro 500,00
( comprensivo di posto in parterre centrale Vip, Pass Auto per accesso al parcheggio del PalaCalafiore, polo dal Merchandising ufficiale).
PARTERRE B/C/E/F POSTO INTERO
( adulti > 18 anni) 225,00 euro.
PARTERRE B/C/E/F POSTO RIDOTTO
(da 13 a 17 anni) 120,00 euro
PARTERRE LATERALE A/D POSTO INTERO ADULTO 180,00 euro.
POSTO RIDOTTO ( 13/17 anni)
90,00 euro.
TRIBUNA CENTRALE
ANELLO SUPERIORE
POSTO ADULTO 150,00 euro.
POSTO RIDOTTO 75,00 euro.
CURVA “ Massimo Rappoccio” 80,00 euro
PROMO FAMILY per membri dello stesso nucleo familiare:
Dalla terza tessera e seguenti si avrà diritto ad uno sconto del 30% sul costo della terza tessera e del 50% dalla quarta tessera in poi.
YOUNG CARD stagionale da 6-12 anni compiuti (30 euro parterre e 15 tribuna centrale superiore).
*Per le famiglie con minori tra 4 e 6 anni (ingressi gratuiti) la richiesta del posto a sedere nei parterre comporta l’acquisto di apposita card stagionale da prenotare in biglietteria al costo di 15 euro ( comprensiva di costi card e posto a sedere).
*Sarà necessario esibire la documentazione relativa (stato di famiglia) per accedere alla scontistica riservata Family e il Documento Identità per le Card Young e Ridotti.
L’abbonamento dà diritto a 17 ingressi comprensivi di tutta la regular season della stagione di serie B nazionale.
❓COME SOTTOSCRIVERE LA TESSERA
In piattaforma su Go2 dalle ore 10 di giovedì 20/8 al seguente link
https://go2.it/evento/abbonamento-2026-2027-pallacanestro-viola/9536
PRELAZIONE: puoi sottoscrivere la tua tessera effettuando un BONIFICO BANCARIO intestato a
EZENIT S.R.L.
LT233250032272151467
REVOLT21
– specificando NOME COGNOME e tipologia di Tessera ed eventuale Posto (se precedentemente abbonati) e inviando copia del bonifico a *ticketing@pallacanestroviola.it* oppure inviando la copia al recapito 3760990617 ( tramite Whatsapp)
Il recapito indicato è attivo per chiamate telefoniche dal Lunedí al Sabato ai seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19.30
Il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto 20 e 21 agosto dalle ore 10.00 alle 12.30.
Rivenditore ufficiale Bcenters via Sbarre Centrali
Reggio Calabria
– La richiesta degli Accrediti Stampa sarà possibile dalla SECONDA FASE non prima del 15/9
Le testate riceveranno apposita comunicazione comprensiva di regolamento per gli accessi e le norme da seguire secondo le indicazioni della Lega Nazionale Pallacanestro in merito a diritti fotografici e riprese televisive i cui diritti fanno capo a LNP pass.
Raggiunta la quota di 1000 sottoscrizioni grazie al millesimo fedelissimo tutti i 1000 riceveranno una maglia del merchandising ufficiale.