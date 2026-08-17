La Pallacanestro Viola Reggio Calabria apre ufficialmente la Campagna Abbonamenti per la stagione 2026/27, quella che segnerà il ritorno neroarancio sul palcoscenico della Serie B Nazionale “Old Wild West”. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B Nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Per affrontarla servirà il contributo di tutti.

Il PalaCalafiore dovrà essere la nostra casa, un luogo da vivere, riempire e difendere insieme, il luogo in cui il sostegno del pubblico diventi il sesto uomo in campo.

“TO BE ONE” non è soltanto il titolo della nuova campagna abbonamenti della Viola. È una dichiarazione d’identità. È il modo in cui vogliamo affrontare una nuova stagione, una nuova sfida e soprattutto un nuovo capitolo della nostra storia.

Con #ToB1 la Pallacanestro Viola chiama a raccolta la città e tutta la propria comunità di tifosi perché quando la Viola gioca, Reggio è parte della stessa squadra.

L’abbonamento stagionale non è soltanto il tuo posto al PalaCalafiore. È una scelta di appartenenza, di condivisione di valori e di identità.

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva 2026/27 del Campionato di Basket di serie B Nazionale girone prevede:

✅1^ FASE (dal 17/8 al 19/8)

PRELAZIONE ABBONATI stagione 2025/26

➡️Si può esercitare diritto di prelazione confermando la scelta al momento dell’acquisto tramite bonifico e specificando in causale il settore, la fila e il

numero del posto e contattando contestualmente il recapito dedicato al ticketing per la ricevuta.

Gli abbonati della stagione 25/26 potranno scegliere di esercitare la prelazione oppure scegliere un posto differente, cambiando settore.

✅2^ FASE dall’ 20/08 al 21/09

Vendita libera.

(tranne i posti in prelazione che risulteranno non disponibili)

Queste le fasce di prezzo delle TESSERE:

✳️ Sottoscrizione delle tessere per le persone in condizione di disabilità:

– in situazioni di gravità

⁠( Legge 104 art 3 comma 3)

La tessera è gratuita, eventuale accompagnatore ingresso ridotto.

Per le persone con invalidità comprese tra il 74% e il 99% sarà possibile acquistare tessere a prezzo agevolato nei settori predisposti previa presentazione della documentazione inerente.

↕️Info e modalità dedicata al recapito 3760990617

SOCIO SOSTENITORE GOLD euro 500,00

( comprensivo di posto in parterre centrale Vip, Pass Auto per accesso al parcheggio del PalaCalafiore, polo dal Merchandising ufficiale).

PARTERRE B/C/E/F POSTO INTERO

( adulti > 18 anni) 225,00 euro.

PARTERRE B/C/E/F POSTO RIDOTTO

(da 13 a 17 anni) 120,00 euro

PARTERRE LATERALE A/D POSTO INTERO ADULTO 180,00 euro.

POSTO RIDOTTO ( 13/17 anni)

90,00 euro.

TRIBUNA CENTRALE

ANELLO SUPERIORE

POSTO ADULTO 150,00 euro.

POSTO RIDOTTO 75,00 euro.

CURVA “ Massimo Rappoccio” 80,00 euro

PROMO FAMILY per membri dello stesso nucleo familiare:

Dalla terza tessera e seguenti si avrà diritto ad uno sconto del 30% sul costo della terza tessera e del 50% dalla quarta tessera in poi.

YOUNG CARD stagionale da 6-12 anni compiuti (30 euro parterre e 15 tribuna centrale superiore).

*Per le famiglie con minori tra 4 e 6 anni (ingressi gratuiti) la richiesta del posto a sedere nei parterre comporta l’acquisto di apposita card stagionale da prenotare in biglietteria al costo di 15 euro ( comprensiva di costi card e posto a sedere).

*Sarà necessario esibire la documentazione relativa (stato di famiglia) per accedere alla scontistica riservata Family e il Documento Identità per le Card Young e Ridotti.

L’abbonamento dà diritto a 17 ingressi comprensivi di tutta la regular season della stagione di serie B nazionale.

❓COME SOTTOSCRIVERE LA TESSERA

In piattaforma su Go2 dalle ore 10 di giovedì 20/8 al seguente link

https://go2.it/evento/abbonamento-2026-2027-pallacanestro-viola/9536

PRELAZIONE: puoi sottoscrivere la tua tessera effettuando un BONIFICO BANCARIO intestato a

EZENIT S.R.L.

LT233250032272151467

REVOLT21

– specificando NOME COGNOME e tipologia di Tessera ed eventuale Posto (se precedentemente abbonati) e inviando copia del bonifico a *ticketing@pallacanestroviola.it* oppure inviando la copia al recapito 3760990617 ( tramite Whatsapp)



Il recapito indicato è attivo per chiamate telefoniche dal Lunedí al Sabato ai seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30

alle 19.30

Il Botteghino del PalaCalafiore sarà aperto 20 e 21 agosto dalle ore 10.00 alle 12.30.

Rivenditore ufficiale Bcenters via Sbarre Centrali

Reggio Calabria

– La richiesta degli Accrediti Stampa sarà possibile dalla SECONDA FASE non prima del 15/9

Le testate riceveranno apposita comunicazione comprensiva di regolamento per gli accessi e le norme da seguire secondo le indicazioni della Lega Nazionale Pallacanestro in merito a diritti fotografici e riprese televisive i cui diritti fanno capo a LNP pass.

Raggiunta la quota di 1000 sottoscrizioni grazie al millesimo fedelissimo tutti i 1000 riceveranno una maglia del merchandising ufficiale.