I neroverdi calano il tris già nel primo tempo (3-0), blindano il quarto posto in Eccellenza e difendono l'imbattibilità interna. Il protagonista della giornata si gode la doppietta e guarda alla semifinale di Coppa Italia: «Qui ho trovato l'ambiente ideale, non abbiamo paura di nessuno»

Prestazione maiuscola della Palmese che, nell'undicesima giornata del campionato di Eccellenza, liquida con un netto 3-0 il Soriano Fabrizia — costretto a disputare gran parte dell'incontro in inferiorità numerica — e consolida il quarto posto in classifica, in piena zona playoff. Prosegue così senza macchie l'imbattibilità casalinga dei neroverdi, protagonisti di una prima frazione devastante che ha indirizzato subito la sfida grazie al tris firmato dalla doppietta di Godfrey Etuss, intervallata dal sigillo di Veròn.

Il gol dell'ex e l'approccio perfetto

Nel post-partita i riflettori sono tutti per Godfrey Etuss, autentico jolly dello scacchiere neroverde e mattatore assoluto proprio contro il club che lo aveva lanciato nel calcio dei grandi: «È stata una bella partita: sono contento per i due gol segnati contro la squadra con cui mi sono affacciato per la prima volta tra i grandi, ma soprattutto per la vittoria del gruppo. Abbiamo approcciato bene la gara e penso che questa sia stata la differenza più grande; poi tutto è diventato più facile e in discesa».

Palmi casa ideale tra fiducia e zero pressioni

Il giovane attaccante spiega come l'inserimento nella piazza neroverde sia stato immediato e determinante per esprimere al meglio le proprie qualità: «Fin da subito mi sono trovato benissimo, perché qui c'è una città che ti spinge e non ti mette addosso particolari pressioni. Inoltre il mister mi ha dato fiducia fin dal primo giorno e questo mi aiuta a offrire ottime prestazioni e ad allenarmi al meglio».

Testa alla Coppa Italia Dilettanti: «Non temiamo nessuno»

Archiviato il successo in campionato, in casa Palmese è già tempo di proiettarsi verso l'andata della semifinale di Coppa Italia Dilettanti contro la Pro Pellaro, appuntamento a cui Etuss arriva carico di entusiasmo: «Secondo me sarà fondamentale l'approccio, esattamente come abbiamo fatto oggi. Sarà una sfida difficile, ma noi non abbiamo paura di nessuno».