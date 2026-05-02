«Domenica 3 maggio è il giorno X. Palla a due alle ore 19. La prova del nove. Serve grinta coraggio e cuore.

Dimenticare immediatamente una seconda fase davvero complessa, ritornare a splendere così come avvenuto nella prima fase. Nulla è impossibile, nonostante la difficoltà dell’impegno ed il precedente che sorride all’avversario di riferimento. Inizia il Playoff, un campionato assestante.

La Dierre, leader del girone iniziale, ha perso quota, non ha il fattore campo a favore ma vuole stupire. La prima gara della serie del quarto di finale, a caccia di un posto in B Interregionale si giocherà al Paladavolos di Via Tolstoy,in casa della forte e preparata Olympia Comiso.

L’Olympia ha chiuso al terzo posto, in solitudine nel ranking.

Out il bravo Mentonelli per infortunio. In regia c’è la new entry Palmucci, attenti alla dirompenza di Kamal Ouro Bagna, i collaudati Turner, Salafia e Iurato senza dimenticare l’ex Catanzaro Francesco D’Urso. In casa Dierre, dopo la lunga sosta c’è voglia di dimostrare.

Voglia di vincere, così come accaduto nella passata stagione con un volo arrivato fino alla finalissima. Arbitrano la sfida i signori Federico Salvatore Oliveri di Paternò e Salvatore Neri di Adrano.

È prevista la diretta social sul canale YouTube dell’Olympia Comiso. Gara due è già stata programmata per il 7 maggio 2026 al Palalumaka».