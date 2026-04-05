È tutto pronto per gara tre. Si gioca nel giorno della Santa Pasqua. Si gioca, ancora una volta, al PalaBigi di Reggio Emilia.

Serie sull’uno a uno tra i reggini della Domotek di Mister Polimeni e la forte Conad. Inizio alle ore 17.



Sfida difficile da decodificare, tosta, psicologica, tecnica e potente.

Gli amaranto hanno ribaltato il risultato dopo aver perso 1-3 in gara uno. Dopo il secco e convincente 3-0 di domenica scorsa al Palacalafiore è tutto riaperto e questa gara rappresenta un bivio vero e proprio.



Scendono in campo, ancora una volta le regine dei due gironi della Serie A3 Credem. Chi vincerà la serie al meglio delle tre gare su cinque otterrà la promozione in serie A2.

Chi perderà la stessa, invece, potrà usufruire di una ghiotta doppia possibilità ripartendo dal Playoff e dalla griglia di semifinale.



Garantita,dunque, la prossima sfida tra le due compagini che si giocherà il 12 aprile 2026 alle ore 18 al Palacalafiore di Reggio Calabria (gara 4), eventuale gara cinque, invece, è già programmata per mercoledì 15 aprile sempre al Palabigi di Reggio Calabria.



La saga tra le due società, inoltre, continuerà anche a caccia di un altro trofeo stagionale: il 19 aprile, infatti, Lega Volley ha programmato la sfida della SuperCoppa che si giocherà, ancora una volta contro la Conad, ancora una volta in Emilia Romagna.



Volley di altissimo livello: Mister Zagni può vantare sul talento di Filippo Santambrogio al palleggio, SIghinolfi e Rocco Barone da Palmi centrali, Mian, fortissimo opposto, così come lo schiacciatore Martin Chevalier. In libero c’è Marini, attenti all’esperienza di Riccardo Mazzon. In casa amaranto, estrema voglia di continuità De Santis libero, Saitta, Mvp di Coppa e già campione di Francia al palleggio, il capitano Laganà opposto, con Innocenzi,la rivelazione Rigirozzo e Presta centrali. Zappoli e Lazzaretto schiacciatori con Mancinelli scalpitante.

Arbitrano Faia Riccardo e Mannarino Matteo

Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley.



Le dichiarazioni amaranto



Enrico Lazzaretto - Schiacciatore Domotek

«Sarà sicuramente una gara tosta – ha spiegato – Sarà difficile mantenere il livello di gioco che abbiamo espresso domenica scorsa, perché effettivamente abbiamo giocato molto bene. Ma il palazzetto è diverso, non è il nostro. È casa loro, quindi il fattore campo influirà. Noi, però, conteremo di spingere al massimo».



Infine, un’analisi sul momento psicologico della squadra. In una serie che si fa sempre più lunga, la mente conta quanto le gambe. «La psicologia è importantissima – ammette Lazzaretto – Giochiamo 3, 4, 5 partite sempre con la stessa squadra. Iniziamo a conoscerci, sappiamo i punti deboli e quelli forti dell’avversario. Sarà difficile contrastarli, ma dobbiamo far vedere anche i nostri punti forti, che non sono poch».



Tommaso Motta – Opposto Domotek Volley

«Ci ritroviamo in vista di questa Gara 3: sarà una sfida molto psicologica. Ora tocca a noi provare a espugnare il PalaBigi – ha esordito Motta – La situazione si è stabilizzata sull’1-1, e Gara 2 ci ha dato un bel “boost”, una bella spinta di fiducia. Cercheremo di fare la nostra partita fin da subito, imponendo il nostro ritmo e il nostro gioco».