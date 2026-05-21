Si è più volte parlato di giovani e della loro valorizzazione in un calcio sempre più "vecchio" e poco dedito al lancio dei proprio vivai. Eppure quest'anno nei principali campionati regionali in vetrina ci sono state diverse promesse di questo sport, e con molte squadre che hanno basato il proprio undici in campo proprio su di loro. Non a caso nel corso della stagione sono emersi talentini molto interessanti e che, peraltro, si sono fatti notare al Torneo delle Regioni tenutosi in Puglia lo scorso aprile.

Premio Valorizzazione Giovani

Come ogni fine stagione, la Lnd Calabria ha reso note le graduatorie definitive che premiano appunto le squadre che nel corso della stagione, nei campionati di Eccellenza e Promozione (A e B) hanno impiegato costantemente un numero di giocatori Under superiore ai limiti minimi obbligatori stabiliti dal regolamento regionale.

Al termine della stagione, infatti, a essere premiate sono puntualmente le prime quattro classificate con un premio in denaro che è il seguente: 6370,37 euro per la prima classificata, 4500 euro per la seconda classificata, 3000 euro per la terza classificata, 1500 euro per la quarta classificata.

Nel campionato di Eccellenza a vincere è stato il Bocale avendo totalizzato 157 punti. Al secondo posto ecco l'Isola Capo Rizzuto (già vincitrice del Premio Disciplina) con 98,40 punti mentre, sul podio, si piazza la Palmese con 93,60. Quarta posizione per la Reggioravagnese con 50,40 punti.

Nel girone A di Promozione è il Campora a mettere tutti in fila con 125 punti, subito dopo il Cassano Sybaris con 100 punti. Al terzo posto il Cotronei con 46 punti, infine chiude il Bisignano a quota 29.

Per quel che riguarda il girone B stravince, senza alcun rivale, l'Atletico Maida totalizzando ben 201 punti. Un risultato enorme se si pensa che al secondo posto si è piazzato lo Sporting Polistena ma con 74 punti. Sul gradino più basso del podio ecco l'Africo con 69 punti, infine la Pro Pellaro con 33,60. Per l'Atletico Maida, nello specifico, su 37 giocatori utilizzati nell'arco della stagione, ventuno sono stati Under (classe 2006, classe 2007 e classe 2008). Su questi ventuno, ben diciassette facevano il loro esordio nel campionato di Promozione. Nel dettaglio sono stati utilizzati: otto giocatori classe 2008, quattro giocatori classe 2007 e nove giocatori classe 2006.