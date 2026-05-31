Un viaggio intenso quello della Bovese nel campionato di Prima Categoria (girone D) concluso con un ottimo terzo posto e, soprattutto, con la vittoria finale del playoff in casa dell'Academy Ardore. Adesso l'ultimo step per scrivere la storia: lo spareggio contro il Siderno in programma oggi pomeriggio, alle ore 15:30, allo stadio Guido D'Ippolito di Lamezia Terme e dove in palio ci sarà l'ultimo posto nel prossimo campionato di Promozione B.

Le parole di Nucera

Una sfida speciale e dai tratti storici per la Bovese, dal momento che si gioca il ritorno in un campionato dove manca da ben ventisei anni. In vista della gara, ai microfoni ufficiali di LaC News24, si è espresso il direttore sportivo Pasquale Nucera: «Una finale meritatissima e conquistata sul campo contro una grande squadre come lo è l'Academy Ardore. Inizialmente l'obiettivo era quello di arrivare in zona playoff, quantomeno da quinti, poi però a dicembre abbiamo rinforzato la squadra con gli innesti giusti e abbiamo chiuso terzi. Ovviamente, nel corso del percorso, ci sono stati tanti alti e bassi ma nonostante tutte le problematiche siamo rimasti sul pezzo, perché non dimentichiamo che non abbiamo potuto giocare sul nostro campo le gare casalinghe».

E infine: «Si respira un'atmosfera positiva sia nello spogliatoio che tra noi. Una promozione che manca da ventisei anni e tenteremo in ogni modo di conquistarla. Siamo arrivati fin qui e non molleremo proprio ora».