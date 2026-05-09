L’evento, con gare di canoa Kayak, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sportivo, collaborazione e valorizzazione dei giovani talenti nel segno dello sport e dello spirito di squadra

Gli alunni della classe 2ª F dell’indirizzo Trasporti e Logistica dell’Istituto Tecnico Nautico “F. Severi” di Gioia Tauro hanno partecipato alla manifestazione sportiva : “Primo Trofeo Interscolastico”, svoltasi a Pizzo Calabro, distinguendosi per gli eccellenti risultati ottenuti nelle gare di canoa kayak. Una prova formidabile, che ha messo in risalto la formazione a 360 gradi che l’istituto gioiese offre ai propri studenti.

Protagonista della competizione la squadra del nautico composta da: Andrei Narcis Aioanei, Domenico Pantano, Paolo Raffaele Pellicano, Christian Dimartino, Adam El Badrawi, Cristian Portogallo, Sebastiano Miano, Francesco Giardino. Soddisfazione per l’alunno Paolo Raffaele Pellicanò, che ha conquistato il primo posto nella gara K1 maschile. La squadra dell’istituto si è inoltre classificata al secondo posto nella graduatoria generale, contraddistinguendosi per competenza e affiatamento.

Alla manifestazione hanno preso parte diversi istituti scolastici del territorio calabrese e siciliano: l’istituto Nautico Caio Duilio Jaci di Messina, l’istituto Tecnico Nautico F. Severi di Gioia Tauro, l’istituto Nautico di Pizzo Calabro, il Liceo Scientifico G. Berto di Vibo Valentia e il Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sportivo, collaborazione e valorizzazione dei giovani talenti nel segno dello sport e dello spirito di squadra.