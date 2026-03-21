La capolista Deliese sarà di scena sul campo del San Nicola Chiaravalle Soverato. Indicativo il big match tra Ardore e Gioiosa Ionica, rispettivamente terzo e seconda in classifica

Ultimo mese e mezzo di campionato che vale tutta un'intera stagione del campionato di Promozione B, dove peraltro tutto è ancora in gioco nelle zone alte. Cinque giornate da giocare e quindici punti disponibili che pesano come macigni. Ecco allora cosa ha in serbo il ventiseiesimo turno, il quale potrebbe dare già qualche verdetto.

Gli anticipi

Turno diviso in due tronconi dal momento che su otto partite, quattro si giocheranno il sabato. Il match più interessante è senza dubbio Val Gallico-Bovalinese dal momento che c'è il playoff sullo sfondo: i Mustangs amaranto non possono sbagliare se vogliono sorpassare la Pro Pellaro al quinto posto, mentre per il Val Gallico la situazione playoff è davvero complicata, ai limiti della realizzazione, ma con la matematica ancora dalla parte dei gallicesi.

Contemporaneamente giocherà anche la Pro Pellaro che sarà però di scena sul campo di un Taverna spinto dall'entusiasmo, dopo la vittoria per 1-8 di settimana scorsa, e alla ricerca di punti che alimenterebbero una (difficile) salvezza diretta ma soprattutto la quasi certezza di un playout casalingo. I biancorossi dovranno infatti tenere dietro il Melito che, nel frattempo, sarà di scena sul campo dello Sporting Polistena. I gialloblù, dopo aver perso lo scontro diretto contro l'Africo, devono vincere a Polistena per non essere (quasi) costretti di giocare un insidioso playout in trasferta. Chiude il quartetto degli anticipi il Taurianova che ha sulla carta un impegno abbordabile, dal momento che ospiterà il fanalino di coda e già retrocesso Bianco.

Le gare della domenica

Il piatto forte però è in programma domenica, dal momento che il fato del calendario ha messo una contro l'altra le prime quattro della classe. Si potrebbero dunque riscrivere le gerarchie di vertice: la capolista Deliese farà visita al san Nicola Chiaravalle Soverato che sarà orfana di Ortiz. Posta in palio incandescente anche nello scontro diretto tra Gioiosa Ionica e Ardore. Chi sbaglia è fuori dalla lotta per il primo posto.

Un girone di ritorno da primato invece per l'Africo che viaggia dritto verso la salvezza diretta. La compagine africese ospiterà il Capo Vaticano e un'altra vittoria darebbe il là, quasi definitivo, a una salvezza diretta che sembrava utopia. L'Atletico Maida potrebbe dare il colpo di grazia al Pizzo per quella che sarebbe la quasi certa retrocessione diretta.

Le partite

Taverna-Pro Pellaro

Sp. Polistena-Melito

Taurianova-Bianco

Val Gallico-Bovalinese

Africo-Capo Vaticano

Ardore-Gioiosa Ionica

Atl. Maida-Pizzo

Sc Soverato-Deliese