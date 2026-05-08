Campionato di Promozione B chiuso al quarto posto per la Bovalinese e playoff in salvo. I Mustangs amaranto, infatti, si giocheranno il sogno dell'Eccellenza attraverso la strada dei playoff, a partire dalla semifinale contro Sc Soverato ma con gli amaranto obbligati a vincere se vogliono passare il turno.

Il bilancio di Seminara

Un percorso ampiamente positivo nella cosiddetta regular season e che ripercorre il direttore sportivo del club, Daniele Seminara, ai microfoni di Lac News24: «Questo campionato appena concluso credo che, grosso modo, abbia rispecchiato i pronostici iniziali. Inizio col fare i complimenti alle due capolista che hanno dato vita a un duello che non si vedeva da tanti anni, ovvero punto a punto fino all'ultima gara. Sicuramente fra le due la Deliese è stata la vera sorpresa del campionato e va dato atto del gran lavoro che hanno fatto. poi diciamo che le prime sei hanno tutte dimostrato che avrebbero meritato un posto almeno nella griglia playoff».

Guardando però proprio in casa amaranto, quarto posto in ghiaccio grazie ai 59 punti conquistati. Un grande risultato se si pensa che lo scorso anno, il campionato è stato vinto con un punto in più: «Diciamo che questo campionato, come detto da tanti addetti ai lavori, è stato quello più equilibrato e attrezzato degli ultimi anni, quindi è anche normale che la media punti si sia alzata rispetto alle passate edizioni. Logicamente il nostro quarto posto acquisisce ancora più valore in un'annata cosi difficile».

testa ai playoff

Testa adesso al playoff, in programma domenica contro Sc Soverato. Ecco allora quali possono essere le insidie e i punti di forza secondo Seminara: «Sicuramente la prima insidia sarà il fatto che affronteremo questa gara da quarti e quindi, a sua volta, lontano dalle mura amiche dove quest'anno abbiamo costruito gran parte del nostro bottino, inoltre abbiamo soltanto un risultato nell'arco dei 120 minuti rispetto ai nostri avversari che, invece, ne avranno ben due di risultati. Un'altra insidia sarà anche il terreno che è in erba naturale e, con l'avvento della stagione primaverile, spero sia un po' migliorato. Come terza insidia metto la forza dell'avversario che anche in campionato mi ha impressionato per forza fisica, atletica e tecnica».

Ecco invece i punti di forza: «Sono quelli che ci hanno permesso di arrivare a giocarci questa gara, quindi la voglia di non mollare mai fin quando l'arbitro fischia la fine. Per finire, se parliamo di punti di forza non posso non menzionare la società che con enormi sforzi e sacrifici è sempre presente per accontentare e assecondare qualunque esigenza, mantenendo l'ambiente sempre sereno».

Giudizio stagionale, in attesa dell'Eccellenza

Insomma, certamente la Bovalinese ci proverà fin in fondo per superare i playoff e cercare di giocarsi nuovamente il ritorno in un'Eccellenza che adesso inizia a mancare: «Il tempo giusto per tornare in Eccellenza - continua il ds - sarà sempre il campo per primo a stabilirlo. Si può programmare ciò che si vuole ma non basta poiché serve la giusta maturità in tutte le componenti. A parte questo, se devo dare dei numeri, insieme alla guida tecnica scelta questa stagione abbiamo avviato un progetto tecnico dove, in due o massimo tre stagioni, bisognava far tornare la Bovalinese nel massimo campionato regionale».

Infine, il voto generale alla stagione, in attesa del playoff: «Sicuramente sono molto soddisfatto di ciò che i ragazzi e lo staff sono riusciti a fare questa stagione, la quale è stata molto in linea con gli obbiettivi prefissati a inizio anno dalla società. Per quanto riguarda un voto, voglio mantenermi un po' perché innanzitutto avremmo potuto fare anche di più in certi momenti della stagione, però dico 7,5. Non dimentichiamoci però che ancora siamo in ballo e il voto potrebbe anche aumentare».