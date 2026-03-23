Il ventiseiesimo turno del campionato di Promozione B era, molto probabilmente, quello più decisivo della stagione dal momento che il calendario metteva di fronte le prime quattro della classe. Tra queste, spiccava il big match tra Ardore e Gioiosa Ionica rispettivamente terza e seconda in classifica prima della sfida. Match intenso che ha prima visto i padroni di casa andare in vantaggio e poi il clamoroso ribaltone dei biancorossi, grazie alla pesantissima doppietta di Pelle, che regala l'aggancio in vetta alla classifica in coabitazione con la Deliese.

Aggancio alla vetta

Successo pesantissimo e che potrebbe cambiare le gerarchie di questo rush finale di stagione e con il Gioiosa Ionica che, per la prima volta in questa stagione, si prende la vetta. Ecco le parole del tecnico Giuseppe Giovinazzo, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo meritato di acciuffare la testa della classifica e sapevamo che non era facile. Abbiamo messo un primo e importante tassello. Quanto alla gara, affrontavamo un avversario organizzato e che veniva da sette vittorie e un pari nelle ultime otto uscite. Siamo andati sotto a causa di un calcio di rigore, nonostante ciò i ragazzi hanno continuato a giocare e hanno accelerato ancora di più, interpretando la gara nella maniera corretta. A mio avviso abbiamo meritato la vittoria, senza dimenticare che abbiamo sbagliato un calcio di rigore».

E ancora: «Era importantissimo agganciare la vetta prima di questa sosta di Pasqua, anche perché in questo week end c'erano incroci fondamentali con le prime quattro una contro l'altra. Questo ci permette di lavorare con più forza mentale in queste due settimane».