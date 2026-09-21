I rossoverdi volano a punteggio pieno grazie alle reti di Nania, Viola e Palaia nel 3-1 rifilato al Cittanova. Il tecnico si gode l'ottimo avvio e rilancia: «Vogliamo migliorare il settimo posto dello scorso anno».

Due vittorie su due, sette gol realizzati e uno solo subito. Lo Sporting Polistena conferma il suo avvio di stagione folgorante e si attesta come una delle realtà più solide del campionato di Promozione (Girone B). Nella seconda giornata del torneo, i rossoverdi si impongono per 3-1 tra le mura amiche contro un coriaceo Cittanova, grazie ai centri firmati da Nania, Viola e Palaia.

L'analisi di Ferraro

Nel post-partita, ai microfoni di LaC News24, il tecnico Francesco Ferraro ha analizzato con lucidità l'andamento del match, evidenziando il valore dell'avversario e la grande maturità mostrata dai suoi uomini: «Diciamo che è stata una partita ostica, contro un avversario come il Cittanova che corre molto e per questo non è stato per niente semplice», ha spiegato il tecnico rossoverde. «Abbiamo disputato un buon primo tempo, peccato però che nell'unica nostra sbavatura abbiamo subito il momentaneo pareggio».

Reazione e obiettivi

La reazione e la gestione del campo da parte del Polistena non si sono mandate attendere, permettendo alla squadra di condurre in porto il successo senza rischiare quasi nulla nel secondo tempo: «Per il resto è stata una gara sotto il nostro controllo, anche nella ripresa abbiamo sofferto pochissimo», ha sottolineato con soddisfazione Ferraro.

Un ruolino di marcia perfetto che autorizza la piazza e lo spogliatoio a guardare verso il basso con meno apprensione e verso l'alto con un pizzico di sana ambizione in più rispetto al recente passato: «Obiettivi? Se si alza l'asticella e vediamo che possiamo migliorare il settimo posto della scorsa stagione, ben venga», ha concluso l'allenatore.