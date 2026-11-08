Termina a reti bianche l'anticipo della nona giornata del campionato di Promozione (Girone B) tra Pizzo e Siderno. Allo stadio "V. Tucci" finisce 0-0, un risultato che permette a entrambe le compagini di muovere la graduatoria ma che lascia un pizzico di amaro in bocca in più alla formazione ospite. Con questo pareggio, infatti, il Siderno allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, confermando un trend di crescita solido ma accompagnato da qualche rimpianto per le occasioni sfumate.

Le parole di Silvano

Nel post-gara, il tecnico dei sidernesi Cosimo Silvano ha analizzato la prestazione dei suoi, tenendosi stretto il punto ma senza nascondere la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada: «Sapevamo che il Pizzo ci avrebbe atteso e che sarebbe stata difficile, poiché loro venivano da tre sconfitte di fila senza neanche segnare e volevano a tutti i costi i tre punti. Noi però abbiamo disputato una buona gara e reputo che il risultato ci stia stretto: abbiamo avuto diverse palle-gol soprattutto nel secondo tempo, senza dimenticare che ci è stato negato un rigore sacrosanto. Ci prendiamo comunque questo pareggio con la consapevolezza di aver creato tanto gioco, anche se purtroppo per vincere bisogna fare gol. È un pari che ci dà continuità, considerando anche i recenti pareggi ottenuti contro squadre di spessore come Roccella e Locri».

La ricetta per il futuro: cinismo e fiducia

Il tecnico biancoazzurro ha poi individuato con chiarezza l'aspetto su cui la squadra dovrà lavorare maggiormente nelle prossime settimane per compiere il definitivo salto di qualità: «Dobbiamo essere più cinici in fase di finalizzazione e stiamo lavorando molto su questo aspetto, ma ce la giocheremo a viso aperto con tutti. Per quanto riguarda l'obiettivo salvezza, rimango assolutamente tranquillo e fiducioso».