Dopo un digiuno durato tre giornate, l'Africo rialza la testa e torna al successo davanti al proprio pubblico. Nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Promozione B, la formazione africese si impone di misura sul Siderno grazie al sigillo decisivo firmato da Motta. Un gol pesante, che spezza un'astinenza da reti durata due turni e permette alla squadra di mister Alberto Criaco di ripartire di slancio, confermando le proprie ambizioni di alta classifica.

L'analisi di Criaco: «Dominio assoluto, ma dobbiamo sbloccarci in attacco»

Nel post-partita, l'allenatore dell'Africo esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato finale, pur senza nascondere un aspetto tattico su cui la squadra deve ancora lavorare e migliorare: «Io credo che la vittoria sia meritata e il risultato non è mai stato in bilico, anche se potevamo fare molto meglio lì davanti poiché ci portiamo ancora questo peso del fare gol. Sulla vittoria però ci sono zero dubbi ed è ampiamente meritata, poiché il Siderno ha fatto pochissimi tiri verso la nostra porta».

La gestione del reparto offensivo e lo sguardo alla classifica

Con un attacco ricco di alternative ma ancora alla ricerca della migliore fluidità negli ultimi metri, mister Criaco ha provato a ruotare diverse pedine nell'arco dei novanta minuti, mantenendo comunque grande serenità riguardo agli obiettivi stagionali e al percorso della squadra: «Non mi preoccupa il ritardo in classifica perché siamo ancora alle battute iniziali e conosco questo tipo di campionati. Noi abbiamo dei problemi lì davanti e non possiamo nasconderlo: arriviamo facilmente fino ai trentacinque metri e poi non riusciamo a concludere. Oggi ho fatto girare tutte e cinque le punte ma non abbiamo trovato la rete del raddoppio. La classifica la guarderemo tra un mese».