Il debutto del campionato di Promozione B ha regalato uno spettacolo eccezionale con ben 32 reti complessive, ponendo le basi per una stagione imprevedibile. Sebbene sia prematuro definire le gerarchie ufficiali, il secondo turno offre già incroci chiave e verdetti importanti per misurare le ambizioni delle protagoniste.

Gli anticipi del sabato

Il weekend si apre con due sfide d'alto interesse. Il Melito cerca un riscatto immediato davanti al proprio pubblico dopo il pesante 5-0 incassato all'esordio; ad attenderlo c'è un Capo Vaticano lanciato dai primi tre punti stagionali. L'altra gara vede protagonista il Locri, autore di un avvio travolgente, impegnato sul campo del ripescato Pizzo: l'obiettivo delle Aquile è dare subito continuità al momento positivo.

Le gare della domenica

Le sfide del programma domenicale propone diversi scontri diretti di grande fascino:

Bovalinese - Catona: I padroni di casa puntano senza mezzi termini ai vertici della classifica, ma dovranno fare i conti con un Catona formato mina vagante, apparso subito in grande spolvero.

Sporting Polistena - Cittanova: La formazione di mister Ferraro, vittoriosa al debutto, ospita una nobile decaduta in un test decisivo per le proprie ambizioni.

Val Gallico - Africo: I gallicesi devono rialzarsi dopo un brutto avvio, mentre l'Africo di mister Criaco viaggia sulle ali dell'entusiasmo con l'obiettivo dichiarato di chiudere tra le prime tre.

Bovese - Roccella: Scontro affascinante tra neopromosse, con gli ospiti a caccia del bis vittorioso.

Atletico Maida - Rosarnese: I giallorossi cercano il riscatto dopo la beffa nel recupero della prima giornata, affrontando una Rosarnese al suo primo anno nella categoria.

Siderno - Melitese: Incontro delicato tra due compagini chiamate a muovere la classifica dopo la sconfitta dell'esordio.