La Puliservice Volley Reggio Calabria alza il tiro in vista del prossimo campionato di Serie B2 e annuncia con orgoglio il terzo grande innesto per la stagione 2026/2027.



Dopo averla temuta come avversaria sul taraflex nella finale della passata stagione, la società amaranto è pronta a trasformarla in un'arma letale per il proprio roster: arriva in riva allo Stretto la centrale ucraina Margo Dzunik.



Classe 1996, 186 centimetri di grinta e determinazione, Dzunik rappresenta l'esempio perfetto di come la dirigenza reggina voglia costruire una squadra competitiva e di spessore.



Fino a pochi mesi fa, infatti, il suo nome era sulla bocca di tutti gli addetti ai lavori come una delle giocatrici più temibili e da tenere sotto stretta osservazione nella serie contro Rossano, sia in Coppa che in campionato. Oggi, quella che era considerata un'avversaria pericolosa diventa un punto di forza assoluto per il sestetto amaranto.



Il curriculum di Margo parla chiaro e racconta di un'atleta abituata a vincere e a lottare su ogni pallone. Originaria dell'Ucraina, ha mosso i primi passi da professionista nella Vyshcha Liha (il secondo livello nazionale) con la maglia dell'MSK Dnipro, per poi fare il grande salto in Germania. In terra tedesca, con la maglia del SV Energie Cottbus, ha disputato due stagioni in 2. Bundesliga, conquistando il prestigioso Landespokal Brandenburg, un trofeo che ha impreziosito il suo palmarès internazionale.



L'ultima stagione, quella 2025/2026, l'ha vista protagonista in riva allo Ionio con la Pallavolo Rossano, dove è stata una delle artefici della storica promozione in Serie B2. La sua esperienza nel campionato italiano, culminata con il salto di categoria e la vittoria della Coppa Calabria, l'ha resa un perfetto tassello per il progetto ambizioso della Puliservice. Nella passata stagione ha vinto anche il titolo di Miglior Muratrice della Coppa Calabria, a dimostrazione di una capacità di lettura del gioco e una presenza a rete che faranno sicuramente la differenza nel prossimo campionato.

Con l'innesto di Dzunik, la Puliservice manda un segnale chiaro al campionato.