Si sono ritrovate le ragazze della Puliservice Volley Reggio Calabria per l'inizio della preparazione in vista del debutto nel campionato di Serie B2 Femminile. Un misto di conferme, giovani talenti e tanta ambizione per il progetto legato al mondo SportSpecialist che unisce la massima realtà cittadina del volley maschile, la Domotek, la realtà in rosa ed un mondo giovanile in crescita.



È ufficialmente iniziata la nuova stagione della Puliservice Volley Reggio Calabria. Oggi, al via alla preparazione atletica sotto la guida del preparatore Francesco Minniti. Sorrisi, abbracci e tanti buoni propositi per una stagione che si preannuncia storica e ricca di stimoli.

La Puliservice si appresta a vivere la sua prima, attestata esperienza nel campionato nazionale di Serie B2 Femminile. La società è associata al progetto SportSpecialist, realtà che già vede protagonista la "gemella" Domotek Volley nel campionato maschile di Serie A2. Un legame che sottolinea la crescita e l'ambizione del movimento pallavolistico reggino.



A fare da cornice al raduno, la presenza del main sponsor Puliservice, del Presidente Giuseppe Polimeni e di tutto il management. A guidare il gruppo in questa nuova avventura, lo staff tecnico coordinato dal nuovo head coach Luciano Azzarà, con l'assistente Mirko Munafò.



In scena, le confermate Federica Perri, Alessia Neri ed Elisa D'Elia,insieme alle new entry Rebecca Orecchio,Rebecca Alvaro,Marisa Gatto, Sofia Tallariti, Ilenia Dascola, Rachele Pioli, Margot Dzunik, Nicol Giombini e Katia Romeo.



Da oggi, al Palacalafiore, si andrà a creare una vera e propria staffetta d'allenamento tra il mondo in rosa amaranto e la prima squadra maschile di Antonio Polimeni. Un connubio che rafforza l'identità del progetto e permette uno scambio continuo di energie e professionalità.



Le informazioni sul calendario delineano un campionato affascinante. La Puliservice è stata inserita in un girone a forte vocazione territoriale, con diverse formazioni calabresi e siciliane. Il debutto assoluto in campionato è previsto in trasferta il diciassette ottobre, mentre la prima storica partita in casa si giocherà il venticinque ottobre al Palacalafiore contro il Melilli Volley. Questo il girone completo delle amaranto: Lory Volley Pizzo, Volley Metauria Gioia Tauro, Messina Volley, Edilia 2020 Santa Teresa, Città di Gela, Volley Terrasini, Teams Catania, Volley Palermo, Ciclope Volley Bronte, Melilli Volley, Covei Alus Volley, La Braceria Palermo e New Amando Volley. L'aria che si respira è quella giusta: tanta voglia di fare bene e di regalare soddisfazioni a una città che si prepara a vivere una stagione di grande pallavolo