Secondo stop di fila per la Redel Reggio Calabria, nel derby dello Stretto contro la Basket School Messina. Sono serviti i supplementari (quarto overtime stagionale per i reggini) per decretare un vincitore, con Vinciguerra decisivo nei cinque minuti extra. Pesano indubbiamente anche le assenze di Laquintana e Zampa.

Partita giocata praticamente sempre punto a punto, con difese spesso che hanno offerto il fianco e nel primo quarto si segnalano la tripla di Maresca che con un gioco da quattro mette avanti i suoi, poi Chakir sulla sirena chiude il parziale sul 24-23.

Anche il secondo periodo vive di folate, meglio la Viola, con un buon apporto di Marangon che inchioda la bimane sulla sirena, su assist di Laganà che gestisce bene l’ultimo possesso, per il 40-44 ospite.

A campi invertiti si assiste ad una serie di “bombardamenti” da ambo i lati, con Chakir, Maresca, Warden, Marini e Loiacono e le due compagini che si esaltano dalla lunga fino al 51-52. Gara che si innervosisce, Sidoti allontanato per doppio tecnico dalla panchina e nella bolgia del PalaTracuzzi la Redel mantiene un punto di vantaggio alla fine del terzo periodo.

Ultima frazione di gioco che si apre con Busco protagonista: tripla, sfondamento subito e assist per Vinciguerra: situazione ribaltata (71-66). Ma la Viola risponde presente. Laganà segna da due, Clark da tre (72-71). Fischi arbitrali che non convincono appieno e che portano al quinto fallo di Marini (2’27’’ dalla fine) e con Vinciguerra che segna entrambi i liberi. Laganà dall’altra parte fa 0/2 dalla lunetta, ma Fernandez ruba un pallone preziosissimo, e su schema da rimessa perfettamente eseguito, Laganà libera Marangon che realizza. Segna Vinciguerra dall’altra parte, Laganà dalla lunetta manda la sfida all’overtime, sebbene Messina non riesca a concretizzare due conclusioni sulla sirena. Il supplementare, come detto, è risolto dal 5-0 di parziale di Vinciguerra (28 per lui). Prossimo appuntamento, in casa contro Rende l’8 aprile.

BASKET SCHOOL MESSINA-REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA 92-86 dts

(24-23/40-44/65-66/81-81)

BASKET SCHOOL MESSINA: Lo Iacono 7, Marinelli 4, Vinciguerra 28, Iannicelli 8, Chakir 13, Cangemi, Beltadze 15, Warden 8, Busco 7, Sakovic 2. All. Sidoti.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Agbortabi 2, Fiusco 7, Marangon 9, Laganà 16, Fernandez 9, Zampa, Marini 12, Maresca 17, Clark 14, Pes, Macrillante.

Arbitri: Catania di Pozzo di Gotto e Fiannanca di Porto Empedocle.