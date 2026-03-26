Reggio Calabria si prepara a vivere l’ennesimo, attesissimo capitolo del Derby dello Stretto. Un appuntamento che profuma di rivalsa per la Redel Reggio Calabria, reduce da una sconfitta pesante tra le mura amiche che ha lasciato l’amaro in bocca in casa contro Matera. A parlare in vista del delicato match contro Basket School Messina è il cestista Simone Fiusco, che ha analizzato il momento della squadra e l’importanza della sfida.

L’approccio al derby è quello giusto: testa bassa e voglia di riscatto. Fiusco non usa giri di parole e mette subito in chiaro quale deve essere l’atteggiamento della Redel dopo l’ultimo scivolone.

«Sì, veniamo da una brutta sconfitta e sicuramente vogliamo rifarci. È l’aria del derby, è importantissima, e speriamo di fare bene» – ha dichiarato il cestista, sottolineando come la squadra sia pronta a scrollarsi di dosso la delusione per tornare a sorridere.

L’avversario di giornata, Basket School Messina, è squadra tosta, specialmente al PalaTracuzzi. «Una squadra rognosa, che in casa mette le mani addosso e sa giocare a basket. Gli piace giocare in contropiede, è una squadra energica. Dovremo prepararla al meglio».

Il momento della Redel è stato altalenante: a una prestazione sontuosa come quella vista a Ragusa (dove la squadra ha strappato una super vittoria in trasferta) ha fatto da contraltare la recente battuta d’arresto interna contro Matera. Fiusco però invita a guardare il bicchiere mezzo pieno, ricordando che il gruppo è lo stesso e che il potenziale per rialzarsi c’è tutto.

«Siamo lo stesso gruppo che ha tutto il tempo per provare a reagire e fare vedere il meglio, che è quello che si è visto a Ragusa. A parte la sconfitta pesante – è pur sempre una sconfitta – la classifica rimane poco invariata perché anche le altre devono giocarsela».

Con cinque partite ancora da giocare prima dell’inizio dei playoff, l’obiettivo è chiaro: non sprecare quanto di buono fatto finora. «Nulla è detto. Vogliamo fare il meglio possibile».

Uno dei temi più caldi affrontati da Fiusco riguarda il rapporto con l’entusiasmo dei tifosi. Se dopo le vittorie l’esaltazione è immediata, dopo le sconfitte il morale rischia di calare. Il messaggio del giocatore per l’ambiente è chiaro e diretto: restare uniti e mantenere la barra dritta.

«Rimanere tranquilli, rimanere sereni. Nulla è fatto, ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Ai tifosi ed a noi stessi chiediamo solo determinazione» – ha concluso Fiusco.

Ora la parola passa al campo. Tra studio tattico per scovare i punti deboli di una “imprevedibile” Messina e la voglia di regalare gioie ai propri sostenitori, la Redel è pronta a scrivere un’altra pagina del derby.