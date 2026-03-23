Serata infelice per la Redel Reggio Calabria che davanti ad una straordinaria cornice di pubblico, deve arrendersi alla Virtus Matera, nuova capolista del girone.

Lucani che segnano praticamente tutto quello che passa loro per le mani, con il 48% da tre (16/33) che spacca in due la gara. Neroarancio costretti sempre a rincorrere, con l’aggravante falli di Marini e Maresca e qualche fischio arbitrale dubbio, ma che lascia il tempo che trova. Ci provano Laganà e lo stesso Maresca, nel terzo periodo, a ricucire il gap, ma Roberto (33) ha davvero una marcia in più, confermandosi tra i migliori realizzatori del girone e supportato dai vari Zanetti, Valle e Labovic, tutti in doppia cifra. Bene, ma non basta, anche l’apporto di Marangon e capitan Fernandez.

Da segnalare anche le non perfette condizioni fisiche di Laquintana e come confermerà coach Cadeo a fine gara, non è stata una settimana felice dal punto di vista fisico per i suoi. Dalla più bella Viola della stagione, a quella che è stata più messa in difficoltà e così come contro Milazzo, anche Matera bissa il successo di un girone fa.

Resettare questo ko e ripartire con maggiore slancio. Cinque giornate alla fine: tre trasferte contro Basket School Messina (la prossima), Monopoli e all’ultima giornata il derby Catanzaro; due sfide casalinghe, l’altro derby con Rende e poi Bari, ricordando inoltre che sia Matera sia Ragusa devono osservare il turno di riposo (al contrario della Viola) e dovranno anche affrontarsi alla terz’ultima in Basilicata.