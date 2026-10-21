Giovedì seduta pomeridiana alle 15, aperta a tifosi e stampa. Venerdì giornata di riposo, poi allenamenti a porte chiuse

As Reggina 1914 comunica la modifica al programma degli allenamenti della prima squadra, susseguente al rinvio della trasferta di Favara.



La seduta mattutina di domani, giovedì 22 ottobre, non avrà luogo, mentre è confermata quella pomeridiana (inizio ore 15:00 anziché 15:30) che resta aperta a tifosi e organi d'informazione.



Venerdì 23 ottobre verrà concesso un giorno di riposo, mentre i successivi allenamenti che precederanno Favara-Reggina si svolgeranno a porte chiuse.