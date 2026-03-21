Una sconfitta che va oltre il risultato. Che si insinua tra gli spalti, si legge negli sguardi e si sente, netta, nel silenzio pesante che accompagna il fischio finale. La Reggina cade in casa nella partita più importante, quella che avrebbe dovuto dare una direzione definitiva alla stagione. E invece lascia sul campo molto più di tre punti.

Al “Granillo” contro l’Acireale, squadra in piena lotta salvezza, arriva un passo falso che sa di resa. Non solo per la classifica, ma per il modo in cui è maturato. Dopo settimane di rincorse, di occasioni sfiorate e di incertezze mai davvero risolte, questa sconfitta rappresenta la fotografia più nitida dei limiti di una squadra che non è riuscita a dimostrare di essere superiore a questa categoria.

Dalla Curva Sud, cuore pulsante del tifo amaranto, si alza un sentimento chiaro: delusione. Una delusione profonda, difficile da contenere. Il clima è teso, quasi sospeso, lontano anni luce da quell’energia che per tutta la stagione aveva accompagnato la squadra, anche nei momenti più complicati. Perché questa volta è diverso: questa volta si ha la sensazione concreta di aver perso molto più di una partita.

E poco importa se sugli spalti c’erano anche i gemellati salernitani, presenza che di solito accende e trascina. Poco importa anche il ritorno in curva di uno storico ultras come Carminello, simbolo di appartenenza e memoria. Nemmeno questi segnali sono riusciti a cambiare il corso di una giornata nata male e finita peggio.

Quella contro l’Acireale rischia di essere la classica goccia che fa traboccare il vaso. Una figuraccia davanti alla propria gente, davanti a una città che, nonostante tutto, aveva continuato a crederci. A credere nella rincorsa, nella possibilità di rimettere in piedi una stagione complicata.

Ora lo scenario cambia. E cambia drasticamente. Perché dopo questo passo falso, il distacco dalle squadre davanti pesa ancora di più. E la sensazione, sempre più concreta, è che la promozione in Serie C si allontani definitivamente.

Resta un finale di stagione da giocare, ma con un’altra consapevolezza: quella di aver perso l’ennesima occasione per dimostrare di essere all’altezza della storia e delle aspettative. E per una piazza come Reggio, questo è forse il colpo più duro da accettare.