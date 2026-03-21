Una rete di Kean al 93’ condanna la Reggina a una sconfitta che potrebbe costare cara agli amaranto in ottica promozione, lasciando molta amarezza tra tifosi e ambiente. A raccogliere 3 punti al Granillo è l’Acireale brava a sfruttare il momento giusto per colpire senza tuttavia rubare nulla ai padroni di casa. Il primo tempo è di chiara marca amaranto, con la formazione di Torrisi a comandare le operazioni dimostrandosi tuttavia poco lucida in fase di finalizzazione con una serie di errori sotto porta, alcuni davvero clamorosi.

Nella ripresa il trend non cambia. Le occasioni migliori sono ancora della formazione dello Stretto, la più ghiotta con Ragusa che sbaglia a porta vuota dopo un assist di Ferraro. La Reggina cala visibilmente alla distanza e nei minuti di recupero, quando il pareggio sembrava il risultato più scontato, arriva la doccia fredda che gela il Granillo e spegne le residue speranze calabresi di raggiungere la capolista.

La Reggina, nonostante le aspettative, non è riuscita a imporsi contro un Acireale determinato, che ha sfruttato meglio le occasioni create. La gara è stata combattuta, ma alcuni errori difensivi e poca concretezza sotto porta hanno penalizzato gli amaranto. Un ko che verosimilmente rallenta il cammino della Reggina nella corsa agli obiettivi stagionali, e aumenta la pressione per le prossime giornate.

REGGINA-ACIREALE 0-1



Marcatori: 92' Kean



REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori (67' Palumbo), Desiato, D. Girasole, Verduci; Laaribi (81' Fofana), Macrì; Edera (82' Mungo), Bevilacqua (57'Di Grazia), Ragusa; Guida (57' Ferraro). All. Torrisi

A disposizione: Summa, R. Girasole, Ferraro, Scali, Porcino.

ACIREALE: Negri; Gagliardi (81' D. Di Stefano), Cozza, Semenzin, Tourè, Nardo (46' Demoleon), Gallo (46' S. Di Stefano,), Rechichi, Samb, Daqoune, Hebeck (46' Kean) All. Cozza

A disposizione: Di Franco, Lo Faso, Floridia, Vitale, Boulahia.

Arbitro: Christian De Angelis (Nocera Inferiore). Assistenti: Angelo Macchia (Moliterno), Lorenzo De Giulio (Nichelino)

Note: Ammonito il tecnico Cozza Ammoniti: Cozza, Mungo, Verduci Recupero: 1'pt, 6'st Spettatori: 4.543 di cui 73 ospiti