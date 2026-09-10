I siciliani preparano l’esordio casalingo al Pietro Scollo. Per i tifosi amaranto 254 posti disponibili nel settore ospiti e prevendita già attiva

Domenica pomeriggio la Reggina sarà protagonista della sua prima gara in trasferta della stagione. Ad attendere gli amaranto ci sarà il Modica, pronto a vivere una giornata particolarmente importante con l’esordio casalingo in Serie D.

La sfida rappresenta un appuntamento speciale per il club rossoblù, che ha voluto raccontare tutta l’attesa attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social ufficiali. Un’occasione che va oltre il semplice confronto sul campo e che segna il ritorno del Modica davanti alla propria gente.

«Ci sono partite che restano nella memoria. Immagini, emozioni, vittorie che sembrano ancora registrate su un vecchio nastro. Domenica, però, si torna al presente. E c’è una nuova storia da scrivere», ha scritto il club siciliano, presentando così una sfida destinata a richiamare l’attenzione del pubblico.

«Per il nostro esordio in casa in Serie D, al Pietro Scollo arriva la Reggina, una piazza che porta con sé tradizione, passione e pagine importanti del calcio italiano», sottolinea la società.

L’obiettivo del Modica è vivere fino in fondo il ritorno davanti ai propri tifosi e trasformare lo stadio in una spinta per la squadra. «Noi ci arriviamo con la voglia di vivere finalmente il nostro stadio, davanti alla nostra gente, con il rossoblù sugli spalti e una città pronta a spingere la squadra dal primo all’ultimo minuto».

Per l’occasione, il Modica Calcio ha indetto la «Giornata Rossoblù», predisponendo una speciale vendita dei tagliandi per la gara di domenica 13 settembre. I prezzi sono di 15 euro per la Tribuna «A» Nino Viola coperta, 10 euro per la Gradinata «B» Sicula Meat e 12 euro per il Settore Ospiti.

Per i sostenitori amaranto, così come comunicato dalla società ospitante, è attiva da oggi, giovedì 10 settembre, la prevendita riservata al settore ospiti. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00 e i posti disponibili per i tifosi della Reggina sono 254.

Il tagliando, al costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la rivendita autorizzata BCenters, in via Sbarre Centrali 260/b a Reggio Calabria. La rivendita sarà aperta con orario continuato fino a sabato dalle ore 9:00 alle 19:30, mentre domenica 13 settembre sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 9:00 alle 13:00.