«Abbiamo provato a raddrizzare il campionato in qualunque modo, oggi mi sono vergognato di me stesso di questa squadra che non ha avuto più il carattere e la voglia di vincere». Dopo la sconfitta interna contro l’Acireale a presentarsi in conferenza stampa sono il patron Antonino Ballarino e il presidente Virgilio Minniti.

«Non vi diremo adesso quali sono le decisioni che abbiamo preso ma non c’entra il mister. È chiaro che questa battuta d’arresto ci mette davanti ad una situazione paradossale, potremmo prendere qualunque decisione ma la prima idea che viene in mente è di prendere a calci in culo a tutti, ma dobbiamo avere rispetto di tutti. Adesso però ci prendiamo 24h di tempo per decidere e pensare a cosa fare».

Nel mirino anche la squadra, dopo i tanti interventi da parte della società amaranto, dal cambio in panchina a un calciomercato invernale corposo: "Il calcio non è una scienza esatta, dopo 8 partite avevamo preso delle decisioni e qualcuno ci diceva che stavamo smobilitando ma invece a mio avviso la stavamo bonificando e sembrava che tutto ciò fosse servito, adesso è chiaro che mancano solo 7 partite ma ancora può succedere tutto, ma a mio avviso dobbiamo decidere con il mister quali siano i 18 giocatori che ci possono servire per portare a termine questa stagione perché adesso abbiamo bisogno di uomini non più di giocatori. Questa squadra è crollata mentalmente dopo la grande rincorsa e pensare di poter rimettere in sento la mente non è facile e questa squadra in alcuni elementi fondamentali è crollata totalmente.".