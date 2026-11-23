La sconfitta di ieri costa il primato e lascia in evidenza una prestazione deludente. Il tecnico ci mette la faccia, ma le responsabilità sono di tutto il gruppo: servono una svolta e una reazione immediata

Priva di mordente e di idee. La Reggina torna da Palermo compiendo un passo indietro che certifica un'involuzione ormai evidente. Una sconfitta che pesa non solo per il morale, ma anche per una classifica che, complice il successo della Vibonese, non consente più di guardare tutti dall’alto in basso. Non c'è mai stata, di fatto, la sensazione che la Reggina potesse portare a casa l'intera posta in palio. Manovra lenta, prevedibile, affidata quasi esclusivamente a iniziative individuali sistematicamente spente dalla retroguardia rosanero. Troppo poco per una piazza che chiede ben altro e che, dopo l'ennesima prestazione incolore lontano dal Granillo, inizia a intravedere i fantasmi del recente passato.

Nel mirino delle critiche c'è inevitabilmente Marco Marchionni. La squadra non ha un'identità precisa, fatica a costruire palle gol pulite e subisce il contraccolpo psicologico al primo episodio avverso. I bonus a disposizione dell'allenatore sembrano ormai esauriti: La sfida interna di domenica prossima contro il Siracusa assume già i contorni di un dentro o fuori. Servirà una reazione d'orgoglio, prima ancora che tattica, per evitare altre brutte sorprese.

Ma sarebbe ingeneroso e miope imputare tutte le colpe alla sola guida tecnica. Il ko in terra siciliana ha messo a nudo i limiti di un organico costruito con alcune lacune. Se la società vuole davvero vivere una stagione da protagonista dovrà intervenire con decisione sul mercato, senza più rimandare. Le priorità sono sotto gli occhi di tutti: serve come il pane un portiere di categoria, capace di dare sicurezza a un reparto spesso in affanno, e soprattutto un attaccante da doppia cifra, un centravanti vero che sappia trasformare in oro i pochi palloni giocabili che transitano in area di rigore. Il tempo per rimediare c’è. Ma da domenica sarà davvero vietato sbagliare.

Via alla prevendita

I biglietti per la partita di domenica prossima al “Granillo” contro il Siracusa sono disponibili dalle ore 16.30 di oggi presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505 e i punti vendita Vivaticket abilitati.

