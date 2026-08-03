Il club comunica il calendario settimanale del precampionato: fino al 4 agosto sedute a porte chiuse, poi accesso consentito a stampa e tifosi con due allenamenti congiunti
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AS Reggina 1914 comunica il programma delle attività inerenti il ritiro precampionato che si sta svolgendo a Cantalupa. A partire da mercoledì 5 agosto, in occasione dell’allenamento congiunto con la Polisportiva Bruinese, accesso libero per stampa e tifosi. Sabato 8 agosto è previsto il secondo allenamento congiunto degli amaranto, che saranno impegnati con l’AC Gozzano Calcio.
Lunedì 3 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)
Martedì 4 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte chiuse)
Mercoledì 5 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte chiuse)
Allenamento congiunto Reggina-Polisportiva Bruinese, campo sportivo Grande Torino, ore 18:00 (porte aperte)
Giovedì 6 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Venerdì 7 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Sessione di allenamento pomeridiana ore 17:30 (porte aperte)
Sabato 8 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
Allenamento congiunto Reggina-AC Gozzano, campo sportivo Grande Torino, ore 18:00 (porte aperte)
Domenica 9 agosto
Sessione di allenamento mattutina ore 9:30 (porte aperte)
NB: Il programma potrebbe essere oggetto di modifiche; in tal caso il club fornirà tempestivo preavviso.