Migliore in campo il portiere Barranca, che mantiene la porta inviolata parando anche un rigore
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Debutto in campionato da incorniciare per la Juniores di mister Ripepi, che manda agli archivi la prima giornata del girone L con un successo per 3-0 sul Martina. Al centro sportivo Sant'Agata, il grande protagonista del primo tempo è Barranca: il giovane portiere amaranto mantiene inviolati porta e risultato, neutralizzando il calcio di rigore battuto da Marangi.
Nella ripresa invece, salgono in cattedra Verteramo (dal dischetto), Franco e Polimeni, i quali firmano il tris reggino.
Di seguito, il tabellino della gara.
REGGINA-MARTINA 3-0
Reggina: Barranca, Frisina (38' pt Verteramo), Curatola, Arone, Randazzo, Sacca, Sacco (15' st Polimeni), Leporini (10' st Gadaleta), Franco, Tavilla, Pitasi (33' st Violi). In panchina: Foti, Gattuso, Vumbaca, Panzera, Suraci. Allenatore: Ripepi.
Martina: Albanese, Liuzzi (25' st Miola), Nigri (40 st Santoro), Dammacco, Dimarco (39' st Qu), Del Sole, Ruggieri, Marangi (6' st Bruno), Fischetti (23' st Grognardo), Azzizia, Turbato. In panchina: Zaccaria, Del Sole, Carucci. Allenatore: Recchi.
Marcatori: 16' st Verteramo rig., 21' st Franco, 42' st Polimeni.
Note-Recupero: 0' pt; 5' st. Angoli 4-4. Ammoniti: Nigri (M) e Fischetti (M).