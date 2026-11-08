«Oggi ci sono solo aspetti positivi, la squadra è scesa con la testa giusta, voglia e determinazione. Quando siamo così è difficile starci dietro, ma chiaramente non si può mantenere quell’atteggiamento per novanta minuti». E’ un Marchionni molto soddisfatto quello che commenta il rotondo successo della Reggina sul campo dell’Enna.

«Il primo tempo poteva finire con un punteggio più largo, questo accresce l’autostima e ti consente di fare determinate partite. Magrassi ha giocato con la mente libera, si è messo a disposizione della squadra e ha trovato anche i gol. Franchini non si discute, attendevamo la sua migliore condizione fisica, ha giocato una grande partita come gli altri. A volte si fanno delle scelte e sempre in base a quello che succede in settimana. Così è tutto più facile. Adesso ci godiamo la vittoria, domenica sarà una grande partita, ma noi dobbiamo fare solo grandi partite» ha concluso.