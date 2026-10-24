Dopo aver subito la prima rete degli avversari in apertura, gli amaranto erano riusciti a pareggiare con Pitasi
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Termina sul campo del Manfredonia la serie positiva della Juniores di mister Ripepi. Dopo aver subito la prima rete degli avversari in apertura, gli amaranto erano riusciti a pareggiare con Pitasi, ma un gol di Totaro ha definitivamente deciso la gara in favore dei pugliesi.
Di seguito, il tabellino.
MANFREDONIA-REGGINA 2-1
Manfredonia: Trisciuoglio, De Palo (25' st Giordano), Armillotta, Pazienza, Di Noia, Trisorio, Basta, Totaro, La Torre (20' st Ciavarella), Gorgoglione, La Contana (45' st Tempesca). In panchina: Ciccone, Facciorusso. Allenatore: Pollino.
Reggina: Barranca, Verteramo, Curatola (18' st Gadaleta), Paratore, Saccà, Violi, Sacco (32' st Leporini), Arone (5' st Randazzo), Franco, Pitasi, Tavilla (11' st Polimeni). In panchina: Iarrera, Frisina, Gattuso. Allenatore: Ripepi.
Marcatori: 5' pt La Torre, 25' st Pitasi, 40' st Totaro.
Note-Ammoniti: Tavilla (R). Angoli: 2-9. Recupero: 0' pt; 3' st.