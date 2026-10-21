La decisione arriva in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento. Il recupero della gara fissato al 28 ottobre
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La Reggina 1914 comunica che in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento e notificato dalle Autorità competenti, è stato disposto il rinvio della gara CastrumFavara-Reggina, originariamente in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00 e valevole per l'ottava giornata del girone I di serie D.
Dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, si rende noto che la gara si svolgerà mercoledì 28 ottobre con calcio d'inizio alle ore 14:30.