La Reggina 1914 comunica che in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento e notificato dalle Autorità competenti, è stato disposto il rinvio della gara CastrumFavara-Reggina, originariamente in programma domenica 25 ottobre alle ore 15:00 e valevole per l'ottava giornata del girone I di serie D.

Dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, si rende noto che la gara si svolgerà mercoledì 28 ottobre con calcio d'inizio alle ore 14:30.