In campo per l'ultima giornata della stagione regolare
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Le formazioni ufficiali di Reggina-Sambiase, gara valida per l'ultima giornata della stagione regolare.
Reggina (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Mungo, Di Grazia, Ferraro. Tutto. Torrisi
A disposizione: Summa, Adejo, Salandria, Desiato, Edera, Palumbo, Guida, Porcino, Macrì.
Sambiase (4-3-3): Giuliani; Frasson, Pantano, Di Giovanni, Cosmano; Kouame, Calabrò, Palermo; Costanzo, Ortolini, Furiato. Tutto. Lio
A disposizione: Cullice, Strumbo, Colombatti, Sena, Cataldi, Francisco, Leumegni, Naccarato, Neves.
Arbitro: Adam Collier (Gallarate). Assistenti: Filippo Todaro (Finale Emilia), Matteo Lauri (Modena)