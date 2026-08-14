Nella ripresa, i liguri prima pareggiano con un rigore di Djorkaeff e poi raddoppiano nel finale di partita grazie a Nguegang
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Termina con una sconfitta il terzo ed ultimo test match degli amaranto in questa prima fase di ritiro prestagionale. Contro i pari categoria della Sanremese, l'undici di Marchionni passa in apertura con Guida e sfiora in più di una occasione il raddoppio. Nella ripresa, i liguri prima pareggiano con un rigore di Djorkaeff e poi raddoppiano nel finale di partita grazie a Nguegang.
Reggina – Sanremese 1-2
Reggina: Lagonigro; De Mori, Lancini (1' st Girasole D.), Girasole R. (15' st Fazio); Baggi (38' st Verduci), Laaribi (1' st Acuadro), Abonckelet (20' st Porcino), Rotulo (29' st Alma), Palmieri (15' st Toscano); Reis, Guida. Allenatore: Marchionni.
Sanremese: Licata; Appiah (13' st Monticone), Chesmedijev (1' st Fall), Grosso; Miaronald (1' st Nguegang), Osuji (1' st Palella), Cavaliere, Djorkaeff (15' st Melis), Grigi (28' st Oddone), Andreis (1' st Klimavicius), Costantino (1' st Usaj). Allenatore: Festa.
Marcatori: 10' pt Guida (R), 14' st rig. Djorkaeff (S), 38' st Nguegang.