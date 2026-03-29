«In queste due partite abbiamo fatto qualcosa di veramente importante, abbiamo fatto un'impresa a Palermo perché venivamo da una gara in cui si era speso tantissimo e partivamo svantaggiati rispetto agli avversari. E' una vittoria meritata, i ragazzi sono stati immensi, abbiamo anche avuto due occasioni per colpire e soffrire di meno, ma è un dettaglio». E’ un Alfio Torrisi soddisfatto quello che si presenta davanti a microfoni e telecamere nella sala stampa del velodromo Borsellino dopo la vittoria di misura contro l’Athletic Palermo.

«E' stata una prova di carattere, tutti hanno dimostrato che sanno qual è la strada per portarci il risultato a casa. In teoria non abbiamo neanche sofferto, loro ci hanno messo dentro l'area qualche pallone, forse è un peccato non aver fatto il secondo, è un dettaglio» ha detto.

«Dispiace non aver sfruttato alcuni jolly – ha proseguito -ma siamo ancora vivi, dispiace non essere primi. Ci sono ancora 15 punti a disposizione, dobbiamo continuare a fare il nostro, fare il massimo per lottare sino all'ultimo. Abbiamo sempre rincorso, ci siamo giocati qualche jolly. Ma guardando i numeri, la Reggina è la prima del girone di ritorno, vuol dire che si sono fatti risultati importanti, siamo nella norma ma non basta perchè in una rincorsa non puoi fare mezzo passo falso. Abbiamo fatto 12 punti in più rispetto all’andata, si è fatto un lavoro importante, ma conta solo la classifica finale. Non sarà facile agganciare la vetta, ma abbiamo dato un segnale che vogliamo giocarcela sino all'ultimo».