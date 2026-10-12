Un episodio insolito ha caratterizzato i minuti di recupero del derby terminato 1-1. Mentre gli amaranto cercavano la rete della vittoria, un sostenitore è riuscito a raggiungere la porta avversaria palla al piede con tanto di gol finale

Un gol che non finirà negli almanacchi, ma che ha regalato uno dei momenti più curiosi del derby tra Reggina e Vibonese, disputato ieri allo stadio Oreste Granillo e terminato 1-1. A realizzarlo non è stato un calciatore, bensì un tifoso amaranto che, nei minuti di recupero, ha invaso il terreno di gioco riuscendo addirittura a depositare il pallone nella porta rossoblù.

L'episodio si è verificato mentre la Reggina cercava il gol della vittoria. L'invasore ha attraversato il campo raggiungendo la porta della Vibonese e spedendo il pallone in rete, tra le reazioni divertite degli spettatori. L'incursione ha provocato una momentanea interruzione della partita e l'intervento degli addetti alla sicurezza.

A passare in vantaggio erano stati gli amaranto con Toscano nel primo tempo, prima del pareggio firmato da Cosendey nella ripresa. La Vibonese è riuscita a conservare il risultato anche dopo essere rimasta in inferiorità numerica, conquistando un punto prezioso sul campo di una diretta concorrente nelle zone alte della classifica di Serie D.