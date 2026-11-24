Dopo la sconfitta sul campo dell'Athletic Palermo e il sorpasso in classifica della Vibonese, gli amaranto tornano al Granillo per affrontare il Siracusa. Marchionni cerca una reazione sul piano del gioco e del risultato e dovrà fare a meno dello squalificato Franchini

La Reggina è chiamata a voltare pagina. Dopo la battuta d'arresto sul campo dell'Athletic Palermo, gli amaranto tornano davanti al proprio pubblico con la necessità di dare una risposta immediata, sul piano del risultato e soprattutto della prestazione. Domenica 29 novembre, alle 14.30, al Granillo arriva il Siracusa, avversario della quattordicesima giornata del girone I di Serie D. Una sfida che si presenta in un momento delicato della stagione e che può avere un peso importante nella corsa alle prime posizioni.

La sconfitta per 1-0 rimediata in Sicilia, con la rete di Bova al 75', ha interrotto il cammino della squadra di Marchionni e soprattutto ha fatto perdere alla Reggina la vetta della classifica, occupata per diverse settimane. Il successo della Vibonese sul Sambiase ha infatti ridisegnato gli equilibri del campionato: i rossoblù sono saliti a quota 30 punti, mentre gli amaranto sono rimasti a 29. Un distacco minimo, ma sufficiente a rendere ancora più importante il prossimo appuntamento.

Al di là del risultato, a preoccupare è stata la prestazione offerta a Palermo. Una Reggina poco incisiva, con difficoltà nella costruzione del gioco e incapace di creare occasioni realmente pericolose. Un passo indietro rispetto alle precedenti uscite, che ha riaperto interrogativi sulla continuità e sulla capacità del gruppo di mantenere lo stesso livello di intensità e concentrazione in ogni partita. Marchionni si è assunto le responsabilità della sconfitta, ma adesso servirà una risposta da parte di tutta la squadra.

Il prossimo avversario, intanto, si prepara alla trasferta del Granillo con la consapevolezza di affrontare una delle formazioni più ambiziose del girone. Il tecnico del Siracusa, Gaspare Cacciola, dopo il successo di misura contro il Ragusa, ha già guardato alla sfida di Reggio Calabria: «Sono certo che la prossima partita con la Reggina si preparerà da sola», ha dichiarato. Il suo messaggio è chiaro: gli azzurri proveranno a giocarsela senza particolari pressioni, «sapendo di non avere nulla da perdere».

Il Siracusa arriva all'appuntamento dopo aver battuto il Ragusa per 1-0 e aver raccolto risultati utili anche nelle precedenti giornate. Gli azzurri hanno inoltre conquistato un pareggio per 2-2 sul campo della Nuova Igea Virtus e una vittoria per 1-0 contro la Nissa.

Per la Reggina ci sarà anche una defezione sul piano disciplinare. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto due giornate di squalifica a Simone Franchini, espulso nel finale della gara contro l'Athletic Palermo. Nel dispositivo si legge che il calciatore è stato sanzionato «per avere, a gioco fermo, spinto con entrambe le mani un calciatore avversario facendolo cadere a terra». Un'assenza che riduce le soluzioni a disposizione di Marchionni in vista della partita con gli aretusei.

Per gli amaranto, dunque, il confronto con il Siracusa rappresenta un'occasione per ritrovare certezze e dimostrare che il passo falso di Palermo non è il segnale di una crisi più profonda. Il campionato è ancora lungo, ma la concorrenza non aspetta: Vibonese, Sambiase e le altre inseguitrici continuano a muovere la classifica e ogni punto può diventare determinante.

A fare la differenza potrebbe essere anche il fattore Granillo. Il sostegno del pubblico amaranto dovrà accompagnare una squadra chiamata a ritrovare aggressività, ritmo e convinzione. Servirà una prestazione diversa da quella vista in Sicilia, con maggiore lucidità negli ultimi metri e la capacità di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti.

Domenica non sarà una finale, ma per la Reggina è un appuntamento che può dire molto sulle ambizioni e sulla tenuta del gruppo. Dopo aver ceduto il primato, gli amaranto hanno l'opportunità di ripartire davanti alla propria gente. La risposta attesa non riguarda soltanto il risultato: occorre ritrovare quella solidità e quella personalità necessarie per continuare a inseguire l'obiettivo stagionale