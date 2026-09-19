Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo, per Shay Barbibay è tempo di iniziare la sua nuova esperienza con la Reggio Bic.



Il giocatore israeliano è arrivato nella Città dello Stretto e ha già iniziato a conoscere il nuovo gruppo, in vista di una stagione nella quale la formazione reggina sarà chiamata a confrontarsi ancora una volta con il campionato italiano e con l’Europa.



«Sto molto bene e sono contento di essere qui. Per me è importante giocare e tornare in Italia», racconta Barbibay.



La squadra è in fase di costruzione e servirà tempo per trovare i giusti equilibri. «Quest’anno dovremo imparare a conoscerci durante la stagione e costruire una nuova squadra. Ci sono nuovi giocatori e tanti giovani. Per noi sarà importante vincere le partite, vincere la stagione e imparare partita dopo partita».



La scelta di Reggio



Barbibay conosce già la Reggio BIC. Nella scorsa stagione, quando giocava con il Gran Canaria, ha avuto modo di vedere da vicino la formazione reggina durante l’esperienza nelle competizioni europee.



«L’anno scorso giocavo per il Gran Canaria e ho visto come questa squadra lotta insieme e lavora tanto per il gruppo. Per me è molto importante giocare come una squadra, come una famiglia».



Anche il rapporto con l’Italia ha avuto il suo peso nella scelta: «L’Italia è un posto caldo e accogliente. Per me è una cosa speciale essere tornato e fermarmi qui al Sud».



Il rapporto di Cugliandro



L’inserimento nel gruppo è già cominciato e Barbibay parla anche del rapporto con coach Antonio Cugliandro.



«C’è una grande confidenza con l’allenatore. Antonio Cugliandro è un buon allenatore, di alto livello per l’Italia, e i ragazzi sono tutti gentilissimi. Penso che questa stagione andrà molto bene per noi».



«Voglio arrivare alle final four»



Gli obiettivi personali e di squadra sono già chiari.



«Spero di arrivare fino in fondo, alle Final Four. Ma dobbiamo pensare partita per partita».



Il campionato proporrà subito sfide importanti, a partire dalle gare contro Sassari e Cantù.



«Sappiamo che le prime due gare saranno difficili. Sono squadre di alto livello in Europa. Questa è una nuova squadra ed è importante per noi capire cosa ci serve per imparare».



La strada indicata dal giocatore è quindi quella del lavoro quotidiano: «Lavoriamo come vuole il coach e penso che sia possibile arrivare ai massimi livelli, come l’anno scorso».



Dall’uta all’esperienza in Spagna



Il percorso di Shay Barbibay lo ha portato negli ultimi anni a giocare in diversi contesti.



Nella stagione 2020/21 ha conquistato il titolo NCAA con la maglia di UTA.



Nel 2022/23 è arrivato a Giulianova, contribuendo alla conquista del primo Scudetto della società. In quella stagione ha vinto Campionato Italiano, Coppa Italia e Supercoppa, ricevendo anche il riconoscimento di MVP del campionato.



Dopo una seconda stagione con il club abruzzese, nel 2023/24 si è trasferito a Cantù, dove ha nuovamente conquistato Campionato, Coppa Italia e Supercoppa.



Nell’ultima stagione ha invece giocato in Spagna con il Gran Canaria, prima di scegliere di tornare in Italia e iniziare il suo percorso con la Reggio BIC.



Adesso Barbibay è pronto a lavorare con i nuovi compagni e a conoscere sempre meglio la realtà reggina. Una stagione tutta da costruire, con un obiettivo preciso: crescere insieme e provare ad arrivare fino in fondo.