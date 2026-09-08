Reggio Calabria si prepara a diventare per due giorni il centro della vela giovanile. Venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026 le acque dello Stretto di Messina ospiteranno l’Optisud – MediterraneanCup, manifestazione organizzata dal Circolo Velico Reggio Calabria, su delega della Federazione Italiana Vela, e realizzata con il contributo di Calabria Straordinaria.

Reggio Calabria ospiterà nuovamente un grande evento di caratura nazionale all’interno del suo ‘palazzo’ naturale degli sport nautici: lo Stretto di Messina. Il campo di gara sarà allestito proprio nello specchio d’acqua antistante il Lungomare e l’Arena dello Stretto, offrendo al pubblico la possibilità di seguire da una posizione privilegiata le evoluzioni delle piccole derive. Un contesto unico per una manifestazione che unirà sport, giovani, mare e promozione del territorio, trasformando per due giorni lo Stretto in un grande campo di regata naturale.

I migliori giovani talenti d'Italia dell’Optimist a Reggio Calabria

A sfidarsi saranno giovani timonieri della classe Optimist, una delle principali porte d’ingresso alla vela agonistica. Il livello tecnico si annuncia particolarmente elevato: tra gli iscritti figura anche il campione italiano di OptimistRaffaeleNugnes.

Le categorie previste sono due. La Divisione A è riservata agli atleti nati dal 2011 al 2015, mentre la Divisione B comprende i giovani velisti nati nel 2016 e nel 2017. La presenza inoltre di equipaggi provenienti da diversi circoli d'Italia rappresenterà un’importante occasione di confronto per i giovani atleti, chiamati a misurarsi non soltanto sul piano tecnico ma anche con le condizioni particolari dello Stretto di Messina, campo di regata capace di mettere alla prova capacità di lettura del vento, sensibilità e gestione della barca.

Il 9 settembre la presentazione a Palazzo San Giorgio

L’Optisud – MediterraneanCup sarà presentata ufficialmente mercoledì 9 settembre a Palazzo San Giorgio alla presenza del presidente del Consiglio comunale FedericoMilia, dell’assessore del Comune di Reggio Calabria Marco Franchini, con deleghe alle Infrastrutture Strategiche (Porto, Aeroporto e Waterfront), Turismo, Rigenerazione Urbana e Decoro Urbano, il presidente del Circolo Velico di Reggio Calabria Valentina Colella e Fabio Colella, consigliere nazionale FIV e consigliere comunale di Reggio Calabria. L’incontro sarà moderato dal giornalista Vincenzo Comi.

L’appuntamento servirà a illustrare il programma della manifestazione, presentare i protagonisti e raccontare una competizione che vuole andare oltre il risultato sportivo, valorizzando il rapporto tra Reggio Calabria, il mare e la vela.

L’obiettivo è anche quello di avvicinare cittadini, famiglie e giovani a uno sport che trova nello Stretto uno scenario particolarmente suggestivo e che proprio attraverso l’Optimist costruisce la propria base e forma le nuove generazioni di velisti.

Il programma delle regate dell’11 e 12 settembre

L’attività sportiva entrerà nel vivo venerdì 11 settembre.

Tutti in acqua alle ore 12:00 con il segnale di partenza della prima prova. Previsto lo skipper meeting alle 10:30. Sabato 12 settembre la prima prova di giornata è invece programmata alle 10.30. Al termine delle prove si svolgeranno la cerimonia di premiazione e la chiusura ufficiale dell’evento.

Un programma ricco, che vedrà protagonisti non solo i piccoli atleti in acqua ma anche le numerosissime famiglie a terra, al fianco dei giovani velisti che potranno così assistere alle partenze, ai passaggi sulle boe e alle fasi decisive delle regate direttamente dal chilometro più bello d'Italia

Vela, giovani e rispetto del mare

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla tutela dell’ambiente. Sport e rispetto del mare diventano così due elementi dello stesso appuntamento. Con la presentazione del 9 settembre a Palazzo San Giorgio e le regate dell’11 e 12 settembre, Reggio Calabria è pronta a vivere tre giornate nel segno della vela.

Lo spettacolo sarà affidato ai giovani protagonisti dell’Optimist, mentre a fare da cornice sarà uno dei luoghi simbolo della città: il Lungomare di Reggio Calabria e lo Stretto di Messina, trasformati per l’occasione in un grande palcoscenico sportivo a cielo aperto.