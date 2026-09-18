Reggio Calabria si prepara ad accogliere la sesta edizione del Trofeo dello Stretto - CH-69 Big Game Traina d'Altura, in programma dal 18 al 20 settembre 2026.



La manifestazione, organizzata dall'ASD CH-69 sotto la guida del presidente Roberto Malara, riprende il format che ha decretato il successo delle edizioni precedenti, confermandosi come appuntamento di rilievo nazionale per la pesca sportiva d'altura, tra competizione, spettacolo e promozione del territorio.



"Il Trofeo dello Stretto - dichiara il presidente Malara - rappresenta molto più di una gara: è un'occasione di incontro che porta a Reggio Calabria equipaggi provenienti da ogni parte d'Italia, offrendo loro la possibilità di scoprire le meraviglie del nostro mare e la passione degli sportivi del territorio".



Saranno oltre 35 gli equipaggi al via, giunti da tutta Italia per vivere lo scenario unico dello Stretto, in un programma che si snoda lungo tre giornate. Venerdì 18 settembre è previsto l'arrivo degli equipaggi, con le operazioni di accredito e il briefing collettivo.



La partenza della gara, come da tradizione, avverrà davanti all'Arena dello Stretto sabato 19 settembre alle ore 10.45: proprio per questo, i cittadini sono invitati a partecipare e a vivere da vicino lo start della manifestazione, un momento di grande spettacolo per tutta la città. In serata, sempre all'Arena, le imbarcazioni rientreranno per le operazioni di pesatura.



Domenica 20 settembre si svolgerà la seconda prova, con partenza e arrivo ancora all'Arena dello Stretto. Seguiranno la pubblicazione della classifica finale e la cena di gala con la proclamazione dei vincitori, quest'anno ospitata negli spazi dell'Hotel Excelsior.



Grazie all'impegno dell'ASD CH-69, alla passione degli equipaggi partecipanti e al supporto degli sponsor, questa sesta edizione si preannuncia ancora più ricca di emozioni, confermando il Trofeo dello Stretto come appuntamento ormai consolidato per la pesca sportiva italiana e una vetrina d'eccellenza per la città di Reggio Calabria.