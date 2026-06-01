Nasce l’A.S.D. Reggio Futsal dopo la riorganizzazione del Soverato Futsal: previsti prima squadra, settore giovanile e formazione femminile
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Si apre ufficialmente un nuovo capitolo per il calcio a 5 nella città dello Stretto. Nasce l’A.S.D. Reggio Futsal, realtà sportiva che garantirà a Reggio Calabria la partecipazione al campionato nazionale di Serie A2.
Il progetto prende vita a seguito della rifondazione della struttura societaria dell'A.S.D. Soverato Futsal, retrocesso al termine dell'ultima stagione dal campionato di Serie A2 Élite. Questa sinergia strategica ha permesso di mantenere comunque la seconda categoria nazionale in Calabria, trasferendo, in seguito a questo verdetto sportivo, il baricentro dell'attività agonistica a Reggio Calabria, con una governance e un'identità totalmente rinnovate.
La neonata società si presenta ai nastri di partenza della stagione sportiva con una programmazione a lungo termine che si articolerà in modo organico: la prima squadra maschile sarà regolarmente iscritta al campionato nazionale di Serie A2 con l'obiettivo di rappresentare i colori della città nei palcoscenici più prestigiosi del futsal italiano, affiancata dalla partecipazione ai campionati nazionali giovanili della Divisione Calcio a 5 per valorizzare i talenti locali e offrire una vetrina formativa di massimo livello, nonché dall'allestimento di una squadra femminile, asset fortemente voluto dalla dirigenza per promuovere lo sviluppo del movimento rosa sul territorio.
L'A.S.D. Reggio Futsal comunica altresì che, nelle prossime settimane, verranno resi noti la composizione dell’organigramma dirigenziale, lo staff tecnico ufficiale, i primi movimenti di mercato e l’impianto sportivo che ospiterà le gare interne.